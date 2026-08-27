Η Μάιλι Σάιρους θέλησε να αποχαιρετήσει τη νονά της Ντόλι Πάρτον με ένα μήνυμα στο Instagram λίγο μετά την πρώτη της εμφάνιση.

Η Ντόλι Πάρτον “έφυγε” από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη τη μουσική και καλλιτεχνική κοινότητα. Η Μάιλι Σάιρους θρηνεί τον θάνατο της τραγουδίστριας, η οποία ήταν νονά της.

Η 33χρονη θέλησε να αποχαιρετήσει την πολυαγαπημένη της νονά, Ντόλι Πάρτον, με ένα συγκινητικό μήνυμα που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram την Τετάρτη.

«Το συναισθηματικό βάρος από την απώλεια της θείας Ντόλι, είναι κάτι που υπερβαίνει τα όσα νιώθω σωστό να μοιραστώ δημόσια. Οι πιο ιερές στιγμές μας ήταν ιδιωτικές και θα παραμείνουν εκεί, πίσω από τη σκηνή, κάτω από τη λάμψη και ανάμεσα στις καρδιές μας» έγραψε αρχικά η Μάιλι Σάιρους.

“Αυτό που ξέρω, είναι ότι η Ντόλι θα ήθελε να το νιώσω, να γράψω ένα τραγούδι γι' αυτό, και μετά να συνεχίσω να 'μαι δυνατή. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Όπως είχα πάντα. Μία από τις τελευταίες μας συζητήσεις ήταν για τη μουσική και τη μεταμόρφωση. Θα την αγαπώ πάντα και θα θέλω να τη κάνω υπερήφανη. Η καρδιά και το μυαλό μου είναι μαζί με τον κόσμο, την οικογένειά της και τους φίλους της που θα της λείψουν βαθιά. Είμαστε μαζί σε αυτή την απώλεια και θα τη βλέπουμε σε όλα τα πιο όμορφα πράγματα» έγραψε η Μάιλι Σάιρους.

Μάιλι Σάιρους και Ντόλι Πάρτον: Οι μουσικές συνεργασίες που σημάδεψαν τη σχέση τους

Το 2010, στο τηλεοπτικό αφιέρωμα «Dolly Celebrates 25 Years of Dollywood» του Hallmark, η Ντόλι Πάρτον ανέβασε τη Μάιλι Σάιρους στη σκηνή για να ερμηνεύσουν μαζί το «Jolene».

Στο άλμπουμ της Μάιλι Σάιρους Younger Now, που κυκλοφόρησε το 2017, η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τη νονά της στο τραγούδι «Rainbowland». Η Ντόλι Πάρτον, από την πλευρά της, ηχογράφησε ένα ντουέτο με τη διασκευή του «Wrecking Ball» της Μάιλι για το άλμπουμ της Rockstar το 2023.

Η πρώτη εμφάνιση της Μάιλι Σάιρους

Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Ντόλι Πάρτον, η Μάιλι εμφανίστηκε εμφανώς καταρακωμένη έξω από ένα στούντιο μουσικής στο Λος Άντζελες. Η ίδια είχε επιλέξει ένα total black look και σαγιονάρες.