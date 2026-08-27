Emily in Paris: Πότε κάνει πρεμιέρα η 6η σεζόν; Οι πρώτες εικόνες

Το “Emily in Paris” ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε, το οποίο έχει άρωμα Ελλάδας! Οι πρώτες εικόνες και η ημερομηνία της πρεμιέρας.

Την παραμονή των Χριστουγέννων αναμένεται να ολοκληρωθούν οι περιπέτειες της Λίλι Κόλινς ως Έμιλι στο “Emily in Paris”. Το Netflix ανακοίνωσε ότι η έκτη και τελευταία σεζόν της δημοφιλούς σειράς θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Δεκεμβρίου, ενώ έδωσε στη δημοσιότητα και νέες φωτογραφίες, στις οποίες βλέπουμε για πρώτη φορά στιγμιότυπα από τη νέα περιπέτεια της Έμιλι στην Ελλάδα.

Η επίσημη σύνοψη της έκτης σεζόν αναφέρει «Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή φιλοδοξίας και έρωτα, η Έμιλι βρίσκεται αντιμέτωπη με καθοριστικές επιλογές που δοκιμάζουν τις πιο βαθιές της αφοσιώσεις. Όμως, καθώς απρόσμενες συγκρούσεις στην καριέρα της και οι μεταβαλλόμενες σχέσεις της την αναγκάζουν να επανεξετάσει πού βρίσκεται πραγματικά το μέλλον της, θα πρέπει να κάνει μια τελευταία επιλογή ανάμεσα στην καριέρα της, την καρδιά της και τη ζωή που έχει χτίσει στο Παρίσι».

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Στο καστ, εκτός από τη Λίλι Κόλινς, συμμετέχουν οι Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ, Άσλεϊ Παρκ, Λουκά Μπράβο, Σαμουέλ Αρνό, Μπρούνο Γκουερί, Γουίλιαμ Αμπαντί, Λουσιέν Λαβισκόν, Μίνι Ντράιβερ και Πολ Φόρμαν.

Δημιουργός του Emily in Paris είναι ο Ντάρεν Σταρ, ο οποίος εκτελεί και χρέη εκτελεστικού παραγωγού μαζί με τους Τόνι Ερνάντες, Λίλι Μπερνς, Άντριου Φλέμινγκ, Άλισον Μπράουν, Ρόμπιν Σιφ, Γκραντ Σλος, Τζο Μέρφι, Στίβεν Μπράουν, Ράιαν ΜακΚόρμικ και Ραφαέλ Μπενολιέ. Η Λίλι Κόλινς συμμετέχει επίσης στην παραγωγή της σειράς.

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«Ήθελα η τελευταία σεζόν να μοιάζει με τη μεγαλύτερη εμπειρία Emily in Paris που έχουμε δει μέχρι σήμερα», δήλωσε ο Ντάρεν Σταρ. «Ταξιδέψαμε σε πολλές τοποθεσίες αυτή τη σεζόν και η Ελλάδα ήταν ένα μέρος που θέλαμε πραγματικά να παρουσιάσουμε με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Αυτό είναι μέρος της φαντασίας της Ευρώπης: βρίσκεσαι πάντα σε απόσταση αναπνοής από έναν ακόμη ξεχωριστό προορισμό, μια άλλη κουλτούρα, μια νέα περιπέτεια. Ήθελα το κοινό να έχει αυτή την εμπειρία και να νιώθει πως ταξιδεύει μαζί με την Έμιλι».