Στα 61 της, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ποζάρει με μπικίνι και εντυπωσιάζει με την αψεγάδιαστη σιλουέτα της

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε με το λευκό μπικίνι της και μοιράστηκε το τρικ των 10 δευτερολέπτων για την τέλεια φωτογραφία με μπικίνι.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μοιράστηκε κάποια στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές, στις οποίες πόζαρε με το μπικίνι της, δείχνοντας το άκρως εντυπωσιακό κορμί της.

Η 61χρονη ηθοποιός ανέδειξε το γυμνασμένο και μαυρισμένο σώμα της, καθώς κατέβαινε από την άκρη ενός σκάφους στα αστραφτερά νερά, φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι. Η Ελίζαμπεθ χαμογελούσε πλατιά, ενώ φορούσε ένα ζευγάρι oversized γυαλιά ηλίου, στο καλοκαιρινό στιγμιότυπο που μοιράστηκε στο Instagram.

Σε άλλες φωτογραφίες από τις διακοπές της, εντυπωσίασε με ένα μπικίνι σε λεοπάρ μοτίβο και μια σειρά από κολακευτικά μάξι φορέματα. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα στράπλες ροζ φόρεμα με σκίσιμο στο κέντρο, αλλά και ένα εφαρμοστό λευκό φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ.

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«Παράδεισος. Ευχαριστώ τους πιο υπέροχους οικοδεσπότες, τους αγαπημένους μου φίλους K & A, που με φιλοξενούν κάθε καλοκαίρι εδώ και 27 χρόνια… Σας αγαπώ», έγραψε στη λεζάντα του άλμπουμ των διακοπών της.

Το μυστικό της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ για την τέλεια φωτογραφία με μπικίνι

Μια ματιά στον λογαριασμό της πρωταγωνίστριας του "The Royals" στο Instagram αρκεί για να καταλάβει κανείς ότι η ηθοποιός έχει τελειοποιήσει την τέχνη της φωτογραφίας με μπικίνι. Η Ελίζαμπεθ συχνά δημοσιεύει εντυπωσιακές φωτογραφίες της με μπικίνι σε έντονα χρώματα και μοτίβα, ενώ κάποτε αποκάλυψε και το μυστικό πίσω από τις κολακευτικές φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media.

«Το να σε φωτογραφίζουν με μπικίνι μπορεί να είναι τρομακτικό, γι’ αυτό είναι η νούμερο ένα συμβουλή μου: ΞΑΠΛΩΣΕ!! Ακόμη και κάτω από απαίσιο φωτισμό από ψηλά ή με κάμερες κινητών με πολύ υψηλή ευκρίνεια», είχε γράψει στο Instagram τον Μάιο.

«Αν τεντωθείς αρκετά και φορέσεις γυαλιά ηλίου, θα δείχνεις μια χαρά. Ευχαρίστησέ με αργότερα», πρόσθεσε.