Η Ντόλι Πάρτον ήξερε και είχε προετοιμάσει εδώ και χρόνια το τι θα ακολουθούσε μετά τον θάνατό της.

Η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα και στους εκατομμύρια fans της. Όμως όπως γίνεται γνωστά, η τραγουδίστρια της country είχε επιλέξει προσωπικά την ομάδα που θα διαχειριζόταν την κληρονομιά της μετά το θάνατό της, ενώ είχε καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για μουσική, βιβλία, θεατρικές παραγωγές, επιχειρηματικά εγχειρήματα και άλλα πρότζεκτ που ήθελε να προχωρήσουν ακόμη και χωρίς την ίδια.

«Η Ντόλι δούλευε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Λάτρευε να βλέπει τα όνειρά της να γίνονται πραγματικότητα και να ξέρει ότι η δουλειά της έδινε χαρά στους ανθρώπους», αποκάλυψε ο επί χρόνια μάνατζέρ της, Ντάνι Νοζέλ

Ο ίδιος θέλησε μάλιστα να ξεκαθαρίσει ότι όσα κυκλοφορήσουν μέσω των επίσημων καναλιών της Πάρτον δεν αποτελούν απλώς μεταθανάτια εμπορική αξιοποίηση του ονόματός της. «Αν δείτε ακυκλοφόρητη μουσική, προϊόντα, βιβλία, εμπειρίες ή καμπάνιες να κυκλοφορούν μέσα από τα επίσημα κανάλια της Ντόλι Πάρτον, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι έχουν τη δική της προσωπική σφραγίδα», τόνισε.

Όλα όσα έχει κανονίσει η Ντόλι Πάρτον

Τον Ιούνιο, η Ντόλι Πάρτον εγκαινίασε το Dolly’s Tennessean Travel Stops στο Κόρνερσβιλ του Τενεσί, νότια του Νάσβιλ. Ο σταθμός για οδηγούς φορτηγών, που είναι εμπνευσμένος από τη διάσημη τραγουδίστρια, θα συμμετάσχει στον εορτασμό της Εθνικής Εβδομάδας Εκτίμησης των Οδηγών Φορτηγών, η οποία ξεκινά στις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Την ίδια περίοδο, η Πάρτον βρισκόταν επίσης στη διαδικασία ανοίγματος του Dolly Parton’s SongTeller Hotel στο κέντρο του Νάσβιλ. Το ξενοδοχείο θα αρχίσει να δέχεται επισκέπτες από τις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ τα επίσημα εγκαίνιά του έχουν προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθούν και τα επίσημα εγκαίνια του Dolly’s Life of Many Colors Museum, το οποίο στεγάζεται μέσα στο ξενοδοχείο.

Η Ντόλι Πάρτον έχει κανονίσει αρκετά ακόμη επιχειρηματικά projects που αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσα στον Σεπτέμβριο. Μια σειρά από Dolly Dolls πρόκειται να κυκλοφορήσει online στις 15 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο καφές Dolly’s Cup of Ambition Coffee, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Community Coffee, θα κυκλοφορήσει online στις 29 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η διάθεσή του στο λιανεμπόριο την άνοιξη του 2027. Ο καφές θα είναι διαθέσιμος σε ελαφρύ, μέτριο και σκούρο καβούρδισμα, ενώ πωλείται ήδη και στο Dolly’s Tennessean Travel Stop.

Το μιούζικαλ της τραγουδίστριας, που αφηγείται τη ζωή και την καριέρα της και έχει τίτλο Dolly: A True Original Musical, θα ξεκινήσει τις preview παραστάσεις του στο Broadway στις 7 Δεκεμβρίου. Η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου, ημερομηνία που θα ήταν τα 81α γενέθλια της Πάρτον. Η ίδια και η ομάδα της παρουσίασαν νωρίτερα μέσα στη χρονιά μια πρώτη εκδοχή του μιούζικαλ στο Πανεπιστήμιο Belmont του Νάσβιλ.

Επιπλέον, ένα νέο εορταστικό project με τίτλο Dolly On The Holly αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ η συλλογή κοσμημάτων Kendra Scott x Dolly – The 9 to 5 έχει προγραμματιστεί να λανσαριστεί τον Ιανουάριο του 2027.

Η επόμενη χρονιά θα φέρει ακόμη τη σειρά Dolly’s Dog Treats, με λιχουδιές για σκύλους, καθώς και τη συλλογή Dolly Bedding & Home Decor, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στα τέλη του 2027.

Στα επόμενα σχέδια της Ντόλι Πάρτον περιλαμβάνονται επίσης ένα show με ψηφιακό avatar της, ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, μια animated σειρά βασισμένη στη σειρά παιδικών βιβλίων της Billy The Kid, αλλά και μια κινηματογραφική βιογραφία, μια docuseries και μια τηλεοπτική σειρά εμπνευσμένη από τη ζωή της.

Στις 25 Αυγούστου, εκπρόσωποι του αγαπημένου θεματικού πάρκου της, του Dollywood, σημείωσαν επίσης μέσω Instagram ότι το πάρκο θα παρέμενε ανοιχτό την Τετάρτη 26 Αυγούστου. «Στο πνεύμα της, το Dollywood θα είναι ανοιχτό την Τετάρτη, όπως ήθελε η Dolly, υπενθυμίζοντας πάντα σε όλους με τη χαρακτηριστική λάμψη της πως “το show πρέπει να συνεχιστεί”. Μαζί, την τιμούμε συνεχίζοντας το μήνυμά της για αγάπη, επιμονή και ελπίδα», ανέφερε η σχετική ανάρτηση.