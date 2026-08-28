Η σύζυγος του Ρίτσαρντ Γκιρ, Αλεχάντρα Σίλβα, μοιράστηκε μια σπάνια φωτογραφία με τους τρεις γιους της.

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ είναι από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς του Hollywood, όμως αρκετά σπάνια απασχολεί για την προσωπική του ζωή. Ο ίδιος παντρεύτηκε με την Αλεχάντρα Σίλβα το 2018, ενώ έξι χρόνια αργότερα, το 2024, ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Ισπανία.

Πριν από μερικές ημέρες, η 43χρονη Ισπανίδα ακτιβίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια τρυφερή φωτογραφία με τους τρεις γιους της, τον 6χρονο James, τον 7χρονο Alexander και τον 13χρονο Albert. Στη φωτογραφία, η Αλεχάντρα Σίλβα και τα παιδιά της περπατούν μαζί σε μια προβλήτα δίπλα στο νερό.

Η Αλεχάντρα, η οποία απέκτησε τους δύο μικρότερους γιους της με τον πρωταγωνιστή του Pretty Woman έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά της και να τα βοηθήσει να γίνουν ανεξάρτητα.

«Άλμπερτ, Αλεξάντερ και Τζέιμι: τρεις διαφορετικές ηλικίες και τρεις εντελώς διαφορετικοί τρόποι να βλέπουν τον κόσμο. Για μένα, το να τους μεγαλώνω δεν σημαίνει να υπαγορεύω κάθε τους βήμα, αλλά να περπατώ δίπλα τους, ώστε να μάθουν να σκέφτονται, να κάνουν επιλογές και να προχωρούν στη ζωή με αυτοπεποίθηση μόνοι τους. Πώς μπορούμε να τους δώσουμε ρίζες χωρίς να τους στερήσουμε την ελευθερία τους;» έγραψε στα Ισπανικά.

Η Αλεχάντρα Σίλβα έχει αποκτήσει τον μεγαλύτερο γιο της, τον Άλμπερτ, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Γκόβιντ Φρίντλαντ. Ο Ρίτσαρντ Γκρι είναι επίσης πατέρας του 26χρονου Χόμερ, τον οποίο απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Κάρεϊ Λόουελ.

Η ζωή ανάμεσα σε δύο χώρες

Νωρίτερα μέσα στον Ιούλιο, το ζευγάρι είχε μοιραστεί με τους followers του στιγμές από τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου στις ΗΠΑ. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, η Αλεχάντρα Σίλβα και οι δύο μικρότεροι γιοι τους, Αλεξάντερ και Τζέιμς, επισκέφθηκαν το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, πέρασαν χρόνο στην παραλία και απόλαυσαν μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Στην κοινή τους ανάρτηση, το ζευγάρι έγραψε: «Νιώθουμε βαθιά ευγνωμοσύνη για μια ζωή χτισμένη ανάμεσα σε δύο χώρες, δύο πολιτισμούς και τόσους πολλούς ανθρώπους που αγαπάμε. Σήμερα γιορτάζουμε τη σύνδεση, την οικογένεια, τη φιλία και όλα εκείνα που μας θυμίζουν ότι το σπίτι δεν είναι μόνο ένας τόπος, αλλά και οι άνθρωποι που κουβαλάμε στις καρδιές μας. Χαρούμενη 4η Ιουλίου στην οικογένεια και τους φίλους μας σε όλη την Αμερική».

Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητρότητα

Τη φετινή Ημέρα της Μητέρας, η Αλεχάντρα Σίλβα είχε μοιραστεί ακόμη μία σπάνια σειρά φωτογραφιών με τους γιους της, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη μητρότητα και τη σημασία της.

«Χαρούμενη Ημέρα της Μητέρας σε όλες τις μητέρες, τις γυναίκες, τις γιαγιάδες, τις αδελφές, τις κόρες και τις φίλες που κρατούν τον κόσμο ενωμένο με τρόπους που συχνά παραμένουν αόρατοι. Η μητρότητα είναι η πιο δύσκολη δουλειά που έχω κάνει ποτέ, αλλά και η πιο ιερή. Μας ζητά να είμαστε δυνατές όταν είμαστε κουρασμένες, τρυφερές όταν ο κόσμος είναι σκληρός, υπομονετικές όταν νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε άλλο και γεμάτες αγάπη ακόμη και στις στιγμές που συνεχίζουμε να μαθαίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό» έγραψε.

Η ίδια έκλεισε το μήνυμά της με μια ιδιαίτερα δυνατή σκέψη για όλες τις γυναίκες: «Ας αναγνωρίσουμε περισσότερο τη δύναμη των μητέρων. Ας στηρίζουμε περισσότερο η μία την άλλη. Ας μάθουμε στους γιους μας να σέβονται τις γυναίκες και στις κόρες μας να μην ξεχνούν ποτέ τη δική τους δύναμη. Σε όλες τις δυνατές γυναίκες και σε όλες τις μητέρες που δημιουργούν έναν καλύτερο κόσμο, σας βλέπω, σας τιμώ και σας γιορτάζω».