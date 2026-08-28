Η Ζόι Κράβιτζ στήριξε τον Χάρι Στάιλς στην πρώτη του συναυλία στη Νέα Υόρκη και εκείνος της ανταπέδωσε.

Ο Χάρι Στάιλς συνεχίζει τις επιτυχημένες συναυλίες και αυτή την περίοδο είναι στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Madison Square Garden. Στην πρώτη από τις 30 συναυλίες που θα δώσει βρέθηκε και η αγαπημένη του, Ζόι Κράβιτζ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αρκετά στιγμιότυπα κυκλοφόρησαν στα social media, απεικονίζοντας την να τραγουδά με ενθουσιασμό μαζί του το «Dance No More». Μάλιστα σε άλλο βίντεο φαίνεται ο Χάρι Στάιλς να κάνει ένα χαρακτηριστικό thumbs-up προς την αρραβωνιαστικιά του κατά τη διάρκεια της συναυλίας, σε μια τρυφερή στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοινό.

Οι fans, όμως, παρατήρησαν και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με θεατή της συναυλίας, πάνω στο synth board του Χάρι Στάιλς φαίνεται να υπάρχει μια φωτογραφία του ίδιου μαζί με την Ζόι Κράβιτζ. Και άλλοι παρευρισκόμενοι επιβεβαίωσαν ότι παρατήρησαν την ίδια φωτογραφία.

Is that Harry and Zoe?! pic.twitter.com/ZVjJaJQrj2 — simonadrak (@simonadrak1) August 27, 2026

Η σχέση τους και ο αρραβώνας

Η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς είναι μαζί για περισσότερο από έναν χρόνο και οι πρώτες φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι κυκλοφόρησαν στα τέλη Αυγούστου του 2025.

Φωτογραφία / Getty Images

Τον περασμένο Απρίλιο, τα People και Entertainment Tonight επιβεβαίωσαν ότι το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί κρυφά, κρατώντας την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή από το περιβάλλον του Χάρι Στάιλς είχε μιλήσει στο Entertainment Tonight για την απόφασή του να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους. «Είναι τρελά ερωτευμένοι», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η πηγή. «Ο Χάρι ήθελε εδώ και αρκετό καιρό να πάει τη σχέση του με τη Ζόι στο επόμενο επίπεδο και τη βλέπει ως έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σταθερή, κοινή ζωή».