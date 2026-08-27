«Σε αγαπάμε»: Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε συναυλία του για να τιμήσει την Ντόλι Πάρτον

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε να τραγουδάει σε συναυλία του στη Νέα Υόρκη για να αποτίσει φόρος τιμής στη Ντόλι Πάρτον.

Φόρο τιμής στην Ντόλι Πάρτον που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, απέτισε ο Χάρι Στάιλς κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Νέα Υόρκη.

Ο τραγουδιστής την Τετάρτη 26 Αυγούστου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της σταρ της κάντρι, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, προς το τέλος της συναυλίας του, σύμφωνα με βίντεο του Variety, σταμάτησε για λίγο και είπε:

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω όπως πρέπει όλους τους μουσικούς που με έχουν εμπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια. Ντόλι, σε αγαπάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ».

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