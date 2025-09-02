Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό και σεξουαλική επίθεση της Σαρλότ Αρνού

Η ηθοποιός είχε υποβάλει μήνυση εις βάρος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ το 2018

Τον Μάιο, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες, σε γυρίσματα ταινίας το 2021, ενώ τώρα παραπέμπεται στο κακουργιοδικείο του Παρισιού, ως κατηγορούμενος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος της Σαρλότ Αρνού.

Η ηθοποιός, που είχε υποβάλει μήνυση το 2018, δήλωσε ανακουφισμένη με την απόφαση του ανακριτή, γράφοντας στο Instagram της πως όλο αυτό «είναι κάτι τεράστιο».

«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018» στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι, δήλωσε η δικηγόρος της μηνύτριας Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη η πελάτισσά μου κι εγώ».

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ υποστηρίζει πως υπήρξε συναινετική σχέση με την Σαρλότ Αρνού, ωστόσο ο συνήγορος του ηθοποιού δεν θέλησε να σχολιάσει την απόφαση.

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου της Γαλλίας, ο οποίος έχει κάνει περισσότερες από 200 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, είναι η πιο αναγνωρισμένη προσωπικότητα στη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση από την εποχή του #MeToo. Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025 όταν παρουσιάστηκε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού στις 24 και 25 Μαρτίου. Ο ίδιος καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε μια 54χρονη σκηνογράφο και μια 34χρονη βοηθό σκηνοθέτη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας μεγάλου μήκους Les Volets Verts, στο Παρίσι.