Η Lady Gaga ανέβαλε τη συναυλία της στο Μαϊάμι λίγο πριν την έναρξη - Η ανακοίνωση για την υγεία της

Η Lady Gaga ακολούθησε τη συμβουλή του γιατρού της, μη πραγματοποιώντας τη συναυλία της στο Μαϊάμι.

Στο πλαίσιο του παγκόσμιου tour της για το 2025, η Lady Gaga βρέθηκε στο Μαϊάμι την Τετάρτη 3/9, προκειμένου να δώσει μια μεγάλη συναυλία και να συναντηθεί με τους fans. Ωστόσο, ένα απρόοπτο περιστατικό έμελλε να ανατρέψει τα σχέδιά της, οδηγώντας την στην απόφαση να ακυρώσει τελευταία στιγμή τη συναυλία της.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, η φωνή της pop star ακουγόταν κουρασμένη και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις υψηλές απαιτήσεις του show. Μετά από αρκετές συναυλίες και ταξίδια, η τραγουδίστρια φαίνεται πως εξαντλήθηκε, με τη φωνή της να την «εγκαταλείπει». Ο προσωπικός γιατρός της τη συμβούλεψε να ακυρώσει το show, διότι σε περίπτωση επιπλέον καταπόνησης των φωνητικών χορδών διατρέχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.

Lady Gaga Cancels Miami Concert Minutes Before Showtime, Citing ‘Extremely Strained’ Voice https://t.co/EMIJMfXNcK — TheWrap (@TheWrap) September 4, 2025

Η ανακοίνωση της Lady Gaga για την αναβολή της συναυλίας της στο Μαϊάμι

Έτσι, η Lady Gaga πήρε την απόφαση να ακούσει τη συμβουλή του και να ακυρώσει τη συναυλία της στο Μαϊάμι, απογοητεύοντας τους θαυμαστές της που περίμεναν πώς και πώς αυτή την ημέρα. «Γεια σε όλους! Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αναβάλω τη σημερινή συναυλία μου στο Μαϊάμι», έγραψε στον λογαριασμό της στο IG, εξηγώντας τι ακριβώς έχει συμβεί.

«Τόσο ο γιατρός μου όσο και ο δάσκαλος φωνητικής μου με συμβούλεψαν να μην τραγουδήσω σήμερα λόγω του κινδύνου που υπάρχει», υπογράμμισε. Ακόμα, ανέφερε πως δεν θα ήθελε να ρισκάρει και να τραυματίσει ανεπανόρθωτα τις φωνητικές χορδές της, που ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ από την περιοδεία. Δεδομένου ότι τραγουδάει live σε κάθε συναυλία της, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την αποχή της από το χθεσινοβραδινό show.

getty images

Η Lady Gaga χαρακτήρισε την απόφασή της να ακυρώσει τελικά τη συναυλία ως «σκληρή και οδυνηρή» μη κρύβοντας τη θλίψη της. «Προσπάθησα τόσο σκληρά να αποφύγω αυτό το αποτέλεσμα. Φροντίζω πολύ τον εαυτό μου, για να μπορέσω να παρουσιάσω αυτή την εξαιρετικά απαιτητική συναυλία. Αγαπώ πολύ τους θαυμαστές μου, σας σέβομαι και ελπίζω να δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μου», κατέληξε, ενημερώνοντάς τους πως η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί το συντομότερο δυνατό.