Η Lady Gaga κυκλοφορεί νέο τραγούδι για το “Wednesday” σε σκηνοθεσία Τιμ Μπάρντον

Η Lady Gaga επιστρέφει με το “Dead Dance” για τη 2η σεζόν του Wednesday, με βίντεο σκηνοθετημένο από τον Τιμ Μπάρντον και γυρισμένο στο Μεξικό.

Η Lady Gaga ετοιμάζεται να συνδυάσει μουσική και τηλεοπτική παρουσία σε μια πολυαναμενόμενη συνεργασία με τον Τιμ Μπάρτον. Το νέο της τραγούδι, με τίτλο Dead Dance, θα συνοδεύει τη δεύτερη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix Wednesday και θα πλαισιωθεί από ένα μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του διάσημου δημιουργού.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο The Hollywood Reporter, το βίντεο γυρίστηκε στο Μεξικό, με φόντο το ατμοσφαιρικό «Νησί των Κούκλων» στο Xochimilco, ένα μέρος που φημίζεται για το ανατριχιαστικό του σκηνικό με εκατοντάδες παλιές κούκλες κρεμασμένες στα δέντρα. Η Gaga είχε επισκεφθεί την Πόλη του Μεξικού τον περασμένο Απρίλιο για δύο συναυλίες στο πλαίσιο της περιοδείας Mayhem Ball.

Το τραγούδι και το βίντεο αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον επόμενο μήνα, παράλληλα με την προβολή της δεύτερης σεζόν, στην οποία η Gaga θα υποδυθεί τη Ροζαλίν Ρότγουντ, μια «θρυλική δασκάλα του Nevermore που διασταυρώνεται με τη Wednesday». Η ηχογράφηση του Dead Dance έγινε με την ομάδα των Άντριου Γουότ και Cirkut, οι οποίοι συμμετείχαν και στο άλμπουμ Mayhem.

Ο Τιμ Μπάρτον, σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία τους στην πρεμιέρα της νέας σεζόν στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «εμπνευσμένη». Αν και η Gaga δεν παρευρέθηκε λόγω της περιοδείας της, προστέθηκε σε ένα καστ που περιλαμβάνει την Τζένα Ορτέγκα, την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, τον Στιβ Μπουσέμι και την Τζοάνα Λάμλεϊ.

Ο Μπάρτον άφησε επίσης να εννοηθεί ότι ενδέχεται να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον, δηλώνοντας σε φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ιταλία πως «έχει κάνει κάτι ακόμη» με την τραγουδίστρια, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η κυκλοφορία του Dead Dance αναμένεται να συνδυάσει το σκοτεινό, γοτθικό ύφος του Wednesday με την εκρηκτική καλλιτεχνική ταυτότητα της Λέιντι Γκάγκα, σε ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό.