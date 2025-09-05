Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργείο κατά τον καρκίνο του δέρματος, 4 μήνες μετά τη διάγνωση με καρκίνο του προστάτη
JTeam
5 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να δίνει μάχη με τον καρκίνο. Τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη στάδιο 4, ο πρώην πρόεδρος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο PEOPLE. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση λεπτών στρωμάτων του δέρματος μέχρι την εξαφάνιση των σημαδιών του καρκίνου.
Η αποκάλυψη έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να έχει μια πληγή στο κεφάλι. Να σημειωθεί, πως τον Φεβρουάριο του 2023, ο ίδιος είχε περάσει ξανά το κατώφλι του χειρουργείου, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την αφαίρεση καρκινικής δερματικής βλάβης από το στήθος του. Η πρώην Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθείται καθημερινά από τους επιστήμονες, θέτοντας την κατάσταση της υγείας του υπό έλεγχο.
Joe Biden Undergoes Skin Cancer Surgery on Forehead, Months After Stage 4 Prostate Cancer Diagnosis https://t.co/9PdE9GHnC5
— People (@people) September 5, 2025
«Όπως αναμενόταν, η βιοψία επιβεβαίωσε ότι η μικρή βλάβη ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία», είχε ανακοινώσει ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Δρ Κέβιν Ο'Κόνορ, εκείνη την εποχή. Παράλληλα, είχε εξηγήσει πως ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου δεν εξαπλώνεται, όπως άλλα είδη, αλλά έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί σε μέγεθος, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.
Την άνοιξη, η είδηση πως ο Τζο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος σε προχωρημένο στάδιο, προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία για την υγεία του, ωστόσο ο ίδιος με δημόσια τοποθέτησή του μέσω του Twitter/Χ ήταν καθησυχαστικός, λέγοντας: «Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ και η Τζιλ έχουμε μάθει ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σπασμένα σημεία. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με αγάπη και υποστήριξη».
Να θυμίσουμε, πως και η Τζιλ Μπάιντεν ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση στο μάτι και το στήθος, το 2023.
