Ο Τζο Μπάιντεν υποβλήθηκε σε χειρουργείο κατά τον καρκίνο του δέρματος, 4 μήνες μετά τη διάγνωση με καρκίνο του προστάτη

Τον περασμένο Μάιο ανακοινώθηκε πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη στάδιο 4. Τώρα, αποκαλύφθηκε πως υποβλήθηκε σε χειρουργείο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος.

Ο Τζο Μπάιντεν εξακολουθεί να δίνει μάχη με τον καρκίνο. Τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση πως διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη στάδιο 4, ο πρώην πρόεδρος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση Mohs, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο PEOPLE. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση λεπτών στρωμάτων του δέρματος μέχρι την εξαφάνιση των σημαδιών του καρκίνου.

Η αποκάλυψη έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο Τζο Μπάιντεν να έχει μια πληγή στο κεφάλι. Να σημειωθεί, πως τον Φεβρουάριο του 2023, ο ίδιος είχε περάσει ξανά το κατώφλι του χειρουργείου, με τους γιατρούς να κρίνουν απαραίτητη την αφαίρεση καρκινικής δερματικής βλάβης από το στήθος του. Η πρώην Αμερικανός πρόεδρος παρακολουθείται καθημερινά από τους επιστήμονες, θέτοντας την κατάσταση της υγείας του υπό έλεγχο.

Joe Biden Undergoes Skin Cancer Surgery on Forehead, Months After Stage 4 Prostate Cancer Diagnosis https://t.co/9PdE9GHnC5 — People (@people) September 5, 2025

«Όπως αναμενόταν, η βιοψία επιβεβαίωσε ότι η μικρή βλάβη ήταν βασικοκυτταρικό καρκίνωμα. Όλος ο καρκινικός ιστός αφαιρέθηκε με επιτυχία», είχε ανακοινώσει ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Δρ Κέβιν Ο'Κόνορ, εκείνη την εποχή. Παράλληλα, είχε εξηγήσει πως ο συγκεκριμένος τύπος καρκίνου δεν εξαπλώνεται, όπως άλλα είδη, αλλά έχει τη δυνατότητα να αυξηθεί σε μέγεθος, συνεπώς πρέπει να υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.

Την άνοιξη, η είδηση πως ο Τζο Μπάιντεν έχει διαγνωστεί με καρκίνο του δέρματος σε προχωρημένο στάδιο, προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία για την υγεία του, ωστόσο ο ίδιος με δημόσια τοποθέτησή του μέσω του Twitter/Χ ήταν καθησυχαστικός, λέγοντας: «Ο καρκίνος μας αγγίζει όλους. Όπως τόσοι πολλοί από εσάς, έτσι και εγώ και η Τζιλ έχουμε μάθει ότι είμαστε πιο δυνατοί στα σπασμένα σημεία. Σας ευχαριστούμε που μας στηρίζετε με αγάπη και υποστήριξη».

Να θυμίσουμε, πως και η Τζιλ Μπάιντεν ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο και χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση στο μάτι και το στήθος, το 2023.

