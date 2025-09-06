Πάμελα Άντερσον: «Τα PR κόλπα είναι θανατική καταδίκη» – Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τον Λίαμ Νίσον

Η ηθοποιός τόνισε πως δεν θα παίξει ποτέ παιχνίδια δημοσιότητας με την προσωπική της ζωή

Είναι το ζευγάρι Πάμελα Άντερσον - Λίαμ Νίσον από τα πιο πολυζητημένα των τελευταίων μηνών; Σϊγουρα. Αν και η προσοχή των tabloids στρέφεται σταδιακά στους Ζόι Κράβιτζ και Χάρι Στάιλς που είναι το νέο hot couple του Χόλιγουντ, τα social και τα ΜΜΕ εξακολουθούν να συζητάνε πώς τελικά το υποτιθέμενο ειδύλλιο των Άντερσον - Νίσον ήταν ένα PR κόλπο για την προώθηση της ταινίας τους. Και ενώ πολλοί να απογοητεύτηκαν, καθώς πρόκειται για δύο πολύ αγαπητούς ηθοποιούς και πρόσωπα του Χόλιγουντ, η Πάμελα Άντερσον έκανε πρόσφατα κάποιες δηλώσεις για να ξεκαθαρίσει το "τοπίο". Μάλλον.

Η διάψευση για τη φημολογούμενη σχέση με τον Λίαμ Νίσον

Η Πάμελα Άντερσον εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντοβίλ στη Γαλλία, όπου βραβεύτηκε με το Deauville Talent Award, και έδωσε ξεκάθαρη απάντηση στις φήμες που τη θέλουν να βρίσκεται σε «σχέση-βιτρίνα» με τον ηθοποιό Λίαμ Νίσον. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε:

«Δεν συμμετέχω και δεν θα συμμετάσχω ποτέ σε PR stunts. Αυτό θα ήταν θανατική καταδίκη. Είμαι αυθεντική, είμαι προληπτική σε ό,τι αφορά τον έρωτα και δεν μου αρέσει να μοιράζομαι την προσωπική μου ζωή».

Οι φήμες για το ειδύλλιο και οι αντιδράσεις

Η Άντερσον, 58 ετών, και ο Νίσον, 73 ετών, είχαν προκαλέσει έντονη συζήτηση το καλοκαίρι, καθώς σε κοινές τους εμφανίσεις για την προώθηση της ταινίας τους έδειχναν ιδιαίτερα τρυφεροί. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι βρίσκονται «στα πρώτα στάδια μιας νέας σχέσης», ενώ άνθρωποι του περιβάλλοντός τους μιλούσαν για «έντονη χημεία».

Η απάντηση της ίδιας

Η Πάμελα Άντερσον έσπευσε να τονίσει ότι, παρόλο που εκτιμά τα θετικά σχόλια και τις ευχές του κόσμου, δεν παίζει «παιχνίδια δημοσιότητας». «Ξέρω ότι θα ερωτευτώ ξανά και ξανά στην οθόνη — αυτή είναι η δουλειά μου. Αν το κάνουμε καλά, θα το νιώσετε κι εσείς», σημείωσε.

Οι δηλώσεις γύρω από τον Λίαμ Νίσον

Ακόμη και ο Άντι Κόεν σχολίασε ότι η Άντερσον του θύμισε τη σύζυγο του Νίσον, την αξέχαστη Νατάσα Ρίτσαρντσον, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος μέχρι τον τραγικό της θάνατο το 2009. Ωστόσο, πηγές κοντά στους δύο ηθοποιούς επιμένουν πως πρόκειται για μια «γνήσια φιλία» και όχι για ένα «υποτιθέμενο ειδύλλιο» για λόγους δημοσιότητας.

Οι προσωπικές τους ζωές

Η Πάμελα Άντερσον έχει παντρευτεί στο παρελθόν γνωστές προσωπικότητες, όπως τον Τόμι Λι, τον Kid Rock και τον Ρικ Σάλομον, ενώ πιο πρόσφατα τον Νταν Χέιχερστ, από τον οποίο χώρισε το 2022. Με τον Τόμι Λι έχει αποκτήσει δύο γιους.

Ο Λίαμ Νίσον υπήρξε παντρεμένος με τη Νατάσα Ρίτσαρντσον από το 1994 μέχρι τον θάνατό της και έχουν επίσης δύο γιους.