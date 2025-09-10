Η Νίνα Ντόμπρεβ για το «Vampire Diaries»: «Δεν ήμουν ίση με τους άνδρες συναδέλφους μου κι αυτό με στενοχωρούσε»

«Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι το στούντιο δεν εκτιμούσε τη συμβολή μου στη σειρά και μου φαινόταν σαν να έλεγαν ότι όλη η σκληρή δουλειά που έκανα δεν είχε σημασία για αυτούς»

Η Νίνα Ντόμπρεβ δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία ηθοποιός που μιλάει για το μισθολογικό χάσμα στο Hollywood. Ξέρουμε ότι καμία γυναίκα δεν έχει πάρει ή παίρνει τα ίδια χρήματα με έναν άνδρα συμπρωταγωνιστή της. Και το είπε τώρα η ίδια σε συνέντευξή της. Παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε στο «The Vampire Diaries», η Νίνα Ντόμπρεβ δεν έβγαλε ποτέ τόσα χρήματα όσο οι συμπρωταγωνιστές της, Ίαν Σόμερχαλντερ και Πολ Γουέσλι. Στο βιβλίο «I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries», της Σαμάνθα Χάιφιλ, που κυκλοφόρησε την Τρίτη, γράφεται ότι η ηθοποιός αγωνίστηκε για να αμειφθεί ισότιμα με τους άνδρες της σειράς.

«Η Κάντις (Κινγκ), η Κατ (Γκράχαμ), και εγώ ήμασταν οι τρεις πιο χαμηλά αμειβόμενες της σειράς στις δύο πρώτες σεζόν, ενώ ήμασταν στους βασικούς χαρακτήρες», λέει η ηθοποιός. Στη σειρά, υποδυόταν επίσης την Κάθριν Πιρς εκτός από την Έλενα Γκίλμπερτ. «Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση επειδή το συμβόλαιό μου έλεγε να παίξω μόνο την Έλενα, αλλά έπαιζα πολλούς χαρακτήρες, κάτι που διπλασίασε τον φόρτο εργασίας μου. Έπρεπε να βρίσκομαι στο πλατό για διπλάσιο χρόνο, έπρεπε να απομνημονεύω διπλάσιες ατάκες. Ήθελα να παίξω την Κάθριν, αλλά ήθελα να αμείβομαι δίκαια γι' αυτό και ήθελα να είμαι ίση με τα αγόρια», υποστηρίζει.

Στην 3η σεζόν, όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για το καστ, έλαβε αύξηση — αλλά ποτέ δεν ήταν ίση με αυτό που έβγαζαν οι άνδρες συμπρωταγωνιστές της. Το στούντιο συμφώνησε να την πληρώσει όταν υποδύθηκε την Κάθριν — και στη συνέχεια φέρεται να είπε στους δημιουργούς Τζούλι Πλεκ και Κέβιν Γουίλιαμσον να μην χρησιμοποιούν πλέον την Κάθριν. «Απλά είπαν ότι από θέμα αρχής δεν θα με ανέβαζαν στο ίδιο επίπεδο με τους άνδρες, και αυτό ήταν μάλλον το πιο οδυνηρό, γιατί ένιωθα ότι δούλευα πραγματικά σκληρά και μερικές φορές κάναμε γυρίσματα 18 ώρες μέρα-νύχτα και έβαζα όλη μου την καρδιά και την ψυχή, το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά μου σε αυτό», θυμάται η Νίνα Ντόμπρεβ. «Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι το στούντιο δεν εκτιμούσε τη συμβολή μου στη σειρά και μου φαινόταν σαν να έλεγαν ότι όλη η σκληρή δουλειά που έκανα δεν είχε σημασία για αυτούς και ότι δεν ήμουν ισότιμη με τους άνδρες συναδέλφους μου, και αυτό με στενοχωρούσε».

Η ηθοποιός έφυγε στο τέλος της 6ης σεζόν, αλλά ήταν ανοιχτή στο να επιστρέψει για την 8η και τελευταία σεζόν. Παρά το γεγονός ότι οι δημιουργοί την ήθελαν πίσω για πολλά επεισόδια, μια άλλη διαφορά στις αμοιβές εμπόδισε αυτό να συμβεί. «Ήμουν πάντα ανοιχτή στο να επιστρέψω για το φινάλε, και από άποψη ιστορίας είχε νόημα. Ένιωθα ότι ήταν σημαντικό και έπρεπε να συμβεί για τη σειρά, έπρεπε να συμβεί για τους θαυμαστές». «Ήταν πολύ σημαντικό για μένα στο τέλος της σειράς, ως γυναίκα, να βεβαιωθώ ότι θα αποζημιωθώ και ότι θα είμαι ίση με τους άνδρες συναδέλφους μου στη σειρά, για αυτό κατέληξε σε αυτό».

