Ούρσουλα Κορμπέρο: Η "Τόκιο" του Casa de Papel είναι έγκυος και το ανακοίνωσε με χιούμορ

Η γνωστή ηθοποιός του Netflix ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ανάρτηση στο Instagram

H Ούρσουλα Κορμπέρο, γνωστή από την επιτυχημένη ισπανόφωνη σειρά του Netflix «La Casa De Papel» στο ρόλο της ως «Tokio», είναι έγκυος και θα γίνει για πρώτη φορά μητέρα, όπως ανακοίνωσε στους 20 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram, χθες, 9/9.

Με φωτογραφία στον καναπέ της με εμφανώς φουσκωμένη κοιλιά και caption : «Δεν είναι AI», μετέφερε τα καλά νέα της εγκυμοσύνης η 36χρονη Καταλανή ηθοποιός.

