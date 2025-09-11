Ο πρίγκιπας Χάρι συναντήθηκε με τον βασιλιά Κάρολο μετά από ένα χρόνο - Ο λόγος πίσω από το απρόσμενο "reunion”

Η επανένωση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο, μετά από έναν χρόνο “σιωπής” μονοπώλησε το ενδιαφέρον τον βρετανικών μέσων.

Η σχέση του πρίγκιπα Χάρι με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, έχει περάσει από σαράντα κύματα. Η απόφαση του πρώτου να απαρνηθεί τα βασιλικά καθήκοντα και να μετακομίσει στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους, προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις στην οικογένειά του. Τόσο ο βασιλιάς Κάρολος όσο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδειξαν εμπράκτως τη διαφωνία τους, γυρίζοντάς του την πλάτη.

Μετά από μια περίοδο σιωπής, η επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Λονδίνο αποτέλεσε αφορμή για την πρώτη συνάντησή τους, μετά από έναν χρόνο. Πατέρας και γιος συναντήθηκαν στο σπίτι του βασιλιά, θέλοντας να κρατήσουν αυτή την επανένωση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σύμφωνα με το «Page Six», η συνάντησή τους διήρκησε περίπου μία ώρα - για την ακρίβεια 55 λεπτά - γεγονός που αποτελεί θετικό σημάδι για την εξέλιξή της σχέσης τους.

Η πρώτη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο, μετά από έναν χρόνο, είναι γεγονός

Πρίγκιπας Χάρι και Κάρολος είχαν συναντηθεί ξανά τον Φεβρουάριο του 2024, μετά την ανακοίνωση του βασιλιά, ότι διαγνώστηκε με καρκίνο. Τότε, πατέρας και γιος είχαν συνομιλήσει για μισή ώρα και έπειτα είχαν και πάλι απομακρυνθεί, επιβεβαιώνοντας πως η διαμάχη ανάμεσά τους συνεχίζεται. Το γεγονός, λοιπόν, ότι χθες (10/9) οι δύο άνδρες πέρασαν τόσο χρόνο μαζί, αποτελεί μια απρόσμενη εξέλιξη για τη σχέση τους.

Πατέρας και γιος έκαναν μια εφ’ όλης της ύλης κουβέντα, ρίχνοντας τους τόνους. Μπορεί να μην διέρρευσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες της συζήτησης, ωστόσο τα διεθνή μέσα υποστηρίζουν πως πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα με στόχο την επίλυση των διαφορών τους ή τουλάχιστον ενός μέρους αυτών.

Ο πρίγκιπας Χάρι, μετά τη συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο, βρέθηκε σε αθλητική εκδήλωση, όπου ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τον πατέρα του και την υγεία του. «Τα πηγαίνει υπέροχα», είπε και τους ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον.