Τζούλια Ρόμπερτς: Παραδέχεται πως ήταν αυστηρή μητέρα, αλλά δεν μετανιώνει - “Αυτοί είναι οι κανόνες και δεν αλλάζουν”

Η Τζούλια Ρόμπερτς δεν επέτρεψε ποτέ στα παιδιά της να παραβλέψουν τους κανόνες, να υπερβούν τα οικογενειακά όρια.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ απέκτησαν τρία παιδιά κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, που μετράει πια 23 χρόνια. Οι δίδυμοι Χέιζελ και Φινέας είναι 20 ετών, ενώ ο μικρότερος αδερφός τους, Χένρι, μόλις ενηλικιώθηκε. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της παρακολουθούν πλέον τα παιδιά τους να χαράσουν τη δική τους πορεία στη ζωή, κάνοντας πράξη τα όνειρά τους, και σίγουρα είναι πολύ υπερήφανοι για κάθε κατόρθωμά τους.

Η πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή της στον τρόπο που επέλεξαν να μεγαλώσουν με τον Ντάνι Μόντερ τα τρία παιδιά τους, ξεκαθαρίζοντας πως ήταν αυστηροί γονείς. Οι δυο τους λειτουργούσαν πάντοτε σαν μια ομάδα, προσπαθώντας να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι κανόνες που είχαν θεσπιστεί, ίσχυαν σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζοντας στα παιδιά τους πως ήταν υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με τα συγκεκριμένα πρότυπα.

Η εξομολόγηση της Τζούλιας Ρόμπερτ για τη γονεϊκότητα

Τα χρόνια πέρασαν, τα παιδιά μεγάλωσαν και η Τζούλια Ρόμπερτς κάνει τον απολογισμό της, μιλώντας στο «72 Magazine». Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως ήταν αρκετά αυστηροί γονείς με τον Ντάνι Μόντερ, αφού επιθυμούσαν να διδάξουν στα παιδιά τους τι σημαίνει να έχεις όρια και να προσπαθείς για να καταφέρεις κάτι δικό σου. «Όταν ήταν μικρότεροι, σίγουρα εγώ και ο Ντάνι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε από τους πιο αυστηρούς γονείς. Δεν είναι ότι επιβάλλαμε κάποιον νόμο, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες και δεν αλλάζουν. Αυτά είναι τα όρια της ζωής σου και δεν αλλάζουν», υποστήριξε στη συνέντευξή της.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ ήταν καλοί συνεργάτες στην ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, αφού λάμβαναν από κοινού αποφάσεις και τις τηρούσαν ό,τι κι αν συνέβαινε. Η συνέπεια και τα όρια μαθαίνονται πολύ καλύτερα μέσα από το παράδειγμα και αυτό ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν. Τα παιδιά είχαν την ίδια αντιμετώπιση και από τους δύο γονείς τους.

«Δεν ισχύει αυτό το "με ρωτάς, παίρνεις μια απάντηση και μετά ρωτάς τον μπαμπά για να πάρεις άλλη". Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν θα συμβεί ποτέ», εξήγησε η Τζούλια Ρόμπερς, υπογραμμίζοντας πως η συνέπεια «δημιουργεί τη σταθερότητα που κάνει τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή, επειδή ξέρουν ότι υπάρχει αυτός ο σταθερός κόσμος αγάπης και ασφάλειας άνευ όρων».

Οι δίδυμοι Χέιζελ και Φινέας και ο Χένρι μπορεί να ανήκαν σε μια εύπορη οικογένεια, ωστόσο ήταν από τα τελευταία παιδιά της παρέας τους που απέκτησαν δικό τους κινητό τηλέφωνο. «Σίγουρα από τα παιδιά της παρέας τους που πήραν τελευταία κινητά τηλέφωνα και παρόμοια πράγματα», ανέφερε. Ο λόγος; Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Ντάνι Μόντερ είχαν θέσει ξεκάθαρα όρια, θέλοντας να προστατέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο την παιδική ηλικία τους και την ανεμελιά αυτής της ξεχωριστής περιόδου της ζωής τους.

