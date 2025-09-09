H Τζούλια Ρόμπερτς είναι το πρόσωπο του εξωφύλλου του νέου περιοδικού 72 Magazine

H Τζούλια Ρόμπερτς έγινε το πρόσωπο του πρώτου τεύχους του περιοδικού 72 Magazine, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Σεπτεμβρίου

Η φωτογράφιση της Τζούλια Ρόμπερτς πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τον Κρέγκ Μακντίν με το styling να επιμελείται η Ελίζαμπεθ Στιούαρντ ενώ αν κάτι ξεχωρίζει με την πρώτη ματιά είναι τα κοσμήματα Phoebe Philo και Tiffany & Co που φορά η ηθοποιός.

«Το λανσάρισμα με την Τζούλια Ρόμπερτς σηματοδοτεί ακριβώς αυτό που χτίζουμε: μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης που υποστηρίζει καθιερωμένα εμβληματικά πρόσωπα παράλληλα με αναδυόμενες φωνές», δήλωσε σε δελτίο τύπου ο Έντγουαρντ Ένινφουλ ενώ η διευθύντρια σύνταξης Σάρα Χάρις περιέγραψε τη Ρόμπερτς ως «το είδος της σύγχρονης γυναίκας που γιορτάζει το περιοδικό 72: αφιλτράριστη, αυθεντική και διαχρονική. «Αυτό το εξώφυλλο τιμά αυτή την ατρόμητη ατομικότητα και σηματοδοτεί την έναρξη ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην αρχισυντάκτης της βρετανικής Vogue και η αδερφή του, η ατζέντισσα ταλέντων Άκουα Ένινφουλ, πρόκειται να παρουσιάσουν την έντυπη έκδοση μαζί με τον ιστότοπο EE72, με διεθνής παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη αλλά και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του χώρου της μόδας όπως Levi's και Moncler, μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί τον πρώτο «δυνατό» αντίπαλο της Vogue.

Και γιατί αυτό; Ο Έντγουαρντ Ένινφουλ έπειτα από την αποχώρησή του από τη Vogue, και έπειτα της ανακοίνωση πως η Κλόε Μαλ θα αναλάβει το τιμόνι του περιοδικού, ακόμη κι αν πολλοί φαν τον θεωρούσαν αντικαταστάτη της Άννα Γουίντουρ, επέλεξε να κάνει μια τολμηρή κίνηση, να λανσάρει το δικό του περιοδικό, ικανό τα αλλάξει τα δεδομένα του εκδοτικού σκηνικού.

Πρόκειται για ένα περιοδικό που θα δώσει βάση σε υψηλών προδιαγραφών και ποιοτικό περιεχόμενο και όχι στη γρήγορη πληροφορία, τώρα το μόνο που απομένει είναι να δούμε το πρώτο τεύχος και τις πρώτες εντυπώσεις, τόσο στον χώρο των εκδόσεων, όσο και στο κοινό.