Η Ολίβια Μαν για τον καρκίνο του μαστού: «Μετά τη διάγνωση, ήταν σαν να πάτησα φρένο στη ζωή μου»

Η Ολίβια Μαν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού και υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, όταν ο γιος της ήταν μόλις δύο ετών. Λίγο μετά τη γέννηση του Μάλκολμ, η είχε ήδη αρχίσει να υποφέρει από εξουθενωτικές κρίσεις άγχους, οι οποίες διήρκεσαν ένα χρόνο. Βγήκε από όλα νικήτρια. Σήμερα ξέρει πού θέλει να δώσει προτεραιότητα στη ζωή της. Θέλει τα παιδιά της να τη βλέπουν να μεγαλώνει χωρίς άγχος.

Κατά τη διάρκεια των σχεδόν δύο δεκαετιών που βρίσκεται στο προσκήνιο, από τηλεοπτική star ως υπέρμαχος της υγείας και πάλι από την αρχή, η Μαν έχει προβάλλει ένα ασυνήθιστο και αφοπλιστικό μείγμα ομορφιάς και αστείου χαρακτήρα, αμηχανίας και ειλικρίνειας. Έχει καθιερωθεί ως ευθύς χαρακτήρας. Τώρα, το να είναι η μητέρα που εκείνη θα ήθελε να έχει, έχει γίνει η βασική της «αποστολή».

Η Ολίβια Μαν προσπαθεί να αποφεύγει το να βάζει ετικέτες στα παιδιά της, ακόμα θετικές, λέει σε συνέντευξή της στο Bustle. «Η μαμά μου με έλεγε πάντα πεισματάρα όταν ήμουν μικρή, και αυτό δεν μου άρεσε. Ποτέ δεν μου άρεσαν οι ετικέτες». Προσπαθεί επίσης να είναι προσεκτική όταν λέει την αλήθεια. «Ποτέ δεν λέω ψέματα. Αν υποσχεθώ ότι θα είμαι εκεί, θα είμαι εκεί. Αν υποσχεθώ ότι θα πάρουμε κάτι από το κατάστημα, το παίρνουμε». Για εκείνη είναι πολύ σημαντικό να κρατάει τον λόγο της στα παιδιά της.

Είναι εξαιρετικά συμπονετική απέναντι σε όσους κάνουν την έντονη κριτική. «Όταν οι άνθρωποι εξοργίζονται, και αυτό το καταλαβαίνω, το κάνουν επειδή θέλουν οι άνθρωποι να είναι καλύτεροι μεταξύ τους. Γι' αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλοί μπορεί να αναστατωθούν τόσο πολύ όταν βλέπουν μια αδικία», τονίζει. Η αδικία την εξοργίζει και εκείνη, και συμπάσχει με την επιθυμία να αντιδράσει έντονα. «Όταν κάτι δεν πάει καλά και κάποιος κάνει κάτι ανήθικο, αυτό γίνεται πρώτη προτεραιότητα», λέει. «Αλλά όταν τα πάντα δημοσιεύονται στα social media, είναι πλέον προφανές ότι τα πράγματα θα διαστρεβλωθούν, θα βγουν από το πλαίσιο τους, θα παραποιηθούν - κι αυτό μου προκαλεί μεγάλη ανησυχία».

Τον Φεβρουάριο του 2023 μια μαγνητική τομογραφία αποκάλυψε καρκίνο του μαστού τύπου luminal B και στους δύο μαστούς της, κάτι που επιβεβαιώθηκε με βιοψία. Μέσα σε ένα μήνα από τη διάγνωση, η Ολίβια Μαν υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ανακαλύφθηκε και αφαιρέθηκε μια άλλη μάζα μεγέθους μανταρινιού. Έντεκα μήνες μετά, υποβλήθηκε σε ωοθηκεκτομή και υστερεκτομή. «Ήταν σαν να πάτησα φρένο στη ζωή μου», λέει για τη διάγνωσή της. «Η καταπολέμηση του καρκίνου έγινε η μοναδική απασχόλησή μου και, όταν συνειδητοποίησα ότι υπήρχε μια δωρεάν εξέταση που οι γυναίκες έπρεπε να γνωρίζουν, αυτό έγινε η μοναδική μου αποστολή».

