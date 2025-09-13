Λίαμ Χέμσγουορθ & Γκαμπριέλα Μπρουκς αρραβωνιάστηκαν και το ανακοίνωσαν στο Instagram

Τη γνωστοποίηση του ευχάριστου γεγονότος έκανε η Γκαμπριέλα Μπρουκς, δείχνοντας το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε ο Λίαμ Χέμσγουορθ.

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τη διαδικτυακή κοινότητα του Λίαμ Χέμσγουορθ και της Γκαμπριέλα Μπρους, καθώς το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του, μετά από περίπου έξι χρόνια κοινής πορείας. Το μοντέλο ανήρτησε τρεις φωτογραφίες στο προφίλ της στο IG, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε δημόσια τη χαρά της. Στην πρώτη φωτογραφία, το ερωτευμένο ζευγάρι ποζάρει μαζί, στη δεύτερη βλέπουμε τη θάλασσα, ενώ στην τρίτη γίνεται η αποκάλυψη του διαμαντένιου μονόπετρου - που είναι άκρως εντυπωσιακό.

Η Γκαμπριέλα Μπρους ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Λίαμ Χέμσγουορθ στα social media

Έτσι απλά και λιτά ο Λίαμ Χέμσγουορθ και η Γκαμπριέλα Μπρους πήραν την απόφαση να γνωστοποιήσουν την επισφράγιση της σχέσης τους, την οποία επέλεξαν να κρατήσουν όσο το δυνατόν μακριά από τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο ηθοποιός και το μοντέλο ένωσαν τις ζωές τους στα τέλη του 2019, λίγους μήνες μετά τον χωρισμό εκείνου από τη Μάιλι Σάιρους - τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Οι δυο τους προσπάθησαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ, ωστόσο πολύ γρήγορα έγιναν ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια του Χόλιγουντ.

Η αλήθεια είναι, πως οι φήμες περί αρραβώνα κυκλοφόρησαν πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, όταν η Γκαμπριέλα Μπρους εθεάθη να φοράει το μονόπετρο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ίμπιζα, όπως αναφέρει το People. Μετά το τέλος των διακοπών, ο 35χρονος ηθοποιός και το 29χρονο μοντέλο θέλησαν να ανακοινώσουν το χαρμόσυνο γεγονός, δίχως, όμως, να απαντήσουν στα αιτήματα ξένων μέσων για περαιτέρω πληροφορίες.

Getty Images / @Karwai Tang

Η Γκαμπριέλα Μπρουκς, σε μία από τις σπάνιες αναφορές της στην προσωπική ζωή της, είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stellar» το 2021: «Η προσωπική μου σχέση είναι πολύ σημαντική και ιερή για μένα. Και νιώθω ότι σε έναν κλάδο όπου πολλά εκτίθενται δημοσίως, υπάρχουν πράγματα που απλά θέλεις να κρατήσεις για τον εαυτό σου. Καταλαβαίνω πλήρως το ενδιαφέρον για τη σχέση μας, αλλά στο τέλος της ημέρας, νομίζω ότι μου αρέσει να την κρατάω μόνο για μένα».

