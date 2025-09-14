Το θρυλικό σπίτι του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 15 εκατομμύρια

Το συγκρότημα του Ντέιβιντ Λιντς στo Hollywood Hills, όπου γεννήθηκαν κινηματογραφικά αριστουργήματα, βγαίνει στην αγορά για 15 εκατ. δολάρια.

Ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια του Χόλιγουντ, το προσωπικό συγκρότημα του Ντέιβιντ Λιντς, διατίθεται προς πώληση έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο οραματιστής σκηνοθέτης, που έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, έζησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο κτήμα των 10 στρεμμάτων, όπου δημιούργησε μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα έργα του, όπως το "Mulholland Drive" και το "Lost Highway".

Το αρχικό σπίτι, που σχεδιάστηκε το 1963 από τον Lloyd Wright —γιο του θρυλικού αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright— αποτελεί δείγμα μοντέρνας οργανικής αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής εποχής. Με τολμηρή γεωμετρία, εκτεταμένους γυάλινους τοίχους και αίσθηση απόλυτης σύνδεσης με τη φύση των λόφων, έχει χαρακτηριστεί από το Historic Places LA ως εξαιρετικό παράδειγμα mid-century design.

Photo: Neue Focus

Με την πάροδο των χρόνων, ο Λιντς επέκτεινε το αρχικό ακίνητο, αγοράζοντας δύο γειτονικά σπίτια στη Senalda Drive. Σε ένα από αυτά στεγάστηκε και η εταιρεία παραγωγής του, Asymmetrical Productions. Το συγκρότημα ενσωματώνει πλέον τρεις κύριες κατοικίες, βοηθητικούς χώρους και δημιουργικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής σουίτας μοντάζ και αίθουσας προβολής.

Το 1991 ο σκηνοθέτης ανέθεσε στον Eric Lloyd Wright τον σχεδιασμό της πισίνας και του pool house, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε έναν διώροφο ξενώνα και έναν ιδιαίτερο μονόροφο χώρο διαμονής, τελειωμένο με τον χαρακτηριστικό γκρίζο σοβά που λάτρευε. Το αποτέλεσμα είναι ένα συγκρότημα που φέρει έντονα τη σφραγίδα της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας.

Photo: Neue Focus

Ο Λιντς, δημιουργός του Twin Peaks και του Blue Velvet, συγχώνευσε στον κινηματογράφο τρόμο, φιλμ νουάρ, μυστήριο και σουρεαλισμό. Στο σπίτι αυτό, με θέα τους λόφους του Λος Άντζελες, η δημιουργική του ιδιοφυΐα άνθισε για δεκαετίες.

Ο Marc Silver του The Agency Beverly Hills έχει αναλάβει την πώληση του ακινήτου, που αποτελεί όχι μόνο ένα σπάνιο δείγμα αρχιτεκτονικής, αλλά και κομμάτι κινηματογραφικής ιστορίας.