Σάλμα Χάγιεκ και Ντέμι Μουρ λάμπουν στο δείπνο Kering κατά της έμφυλης βίας

Το ίδρυμα Kering φιλοξένησε ένα λαμπερό δείπνο δημοπρασίας στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια για οργανώσεις κατά της έμφυλης βίας.

Μια ακόμη αστραφτερή στιγμή της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης προστέθηκε στη λίστα χάρη στο δείπνο Caring for Women του Ιδρύματος Kering. Το βράδυ της Πέμπτης, στο ιστορικό κτίριο Seagram, σπουδαία ονόματα από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου ενώθηκαν για καλό σκοπό.

Μεταξύ των συνδιοργανωτών ήταν ο François-Henri Pinault, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering, η Σάλμα Χάγιεκ, ο Κόλμαν Ντομίνγκο, η Τζέσικα Τσάστεϊν, η Ντέμι Μουρ, η Τζούλιαν Μουρ και η Μαντόνα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Κίρστεν Ντανστ, ο Τζεφ Μπέζος με τη Λόρεν Σάντσες, ο Άντριεν Μπρόδι, η Άννα Γουίντουρ, η Ντάκοτα Τζόνσον και η Αριάνα ΝτεΜπόζ, η οποία ήταν και η τελετάρχης της βραδιάς.

getty images

Η βραδιά περιλάμβανε ένα κοκτέιλ πάρτι, δείπνο και δημοπρασία με ζωντανή εμφάνιση της FKA Twigs. Τα έσοδα υποστήριξαν τέσσερις οργανώσεις που καταπολεμούν την έμφυλη βία κατά των γυναικών και των παιδιών: το Sanctuary for Families, το Freefrom, το Violence Intervention Program και το Equality Now. Μέχρι το τέλος της βραδιάς συγκεντρώθηκαν συνολικά 4,5 εκατομμύρια δολάρια, με τη Λόρεν Σάντσες να προσφέρει 215.000 δολάρια για ένα προσαρμοσμένο πακέτο από τον οίκο Gucci.

«Μου αρέσει όταν οι δημιουργικοί μου συνεργάτες είναι επίσης αφοσιωμένοι στο να κάνουν σπουδαία δουλειά για τις κοινότητες», δήλωσε η Yara Shahidi στο Variety. «Η μόδα μπορεί να φαίνεται ξεχωριστή από την υπόλοιπη κοινωνία, γι’ αυτό είναι σημαντικό όταν ιδρύματα όπως η Kering χρησιμοποιούν όλα αυτά τα υπέροχα αγαθά για να προσφέρουν πίσω».

getty images

Η Shahidi πρόσθεσε ότι εμπνέεται περισσότερο από τους τοπικούς διοργανωτές στους οποίους δίνει φωνή η Kering: «Αισθάνομαι ότι συχνά οι πιο δημόσιοι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν όλες τις απαντήσεις. Αυτή ήταν η χρονιά του οργανωτή της κοινότητας. Κάθε οργάνωση που υποστηρίζουμε είναι βασισμένη στην κοινότητα με έναν υπέροχο τρόπο, και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προσφέρεις πίσω: να δίνεις προσοχή στους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά όλο το χρόνο».

Η εκδήλωση απέδειξε ότι η λάμψη των διασημοτήτων μπορεί να συνδυαστεί με ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, δείχνοντας πως η μόδα και η φιλανθρωπία μπορούν να βαδίσουν χέρι-χέρι για καλό σκοπό.