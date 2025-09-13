Ραλφ Λόρεν: Εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης υποβασταζόμενος από τη σύζυγό του

Ο 85χρονος σχεδιαστής μόδας έδωσε το «παρών» στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, όπου παρουσιάστηκε η νέα κολεξιόν του για Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Σύσσωμος ο κόσμος της μόδας έχει στρέψει την προσοχή του στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Εβδομάδα Μόδας, η οποία ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 16. Ο Ραλφ Λόρεν ήταν ο πρώτος σχεδιαστής που παρουσίασε τη συλλογή του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, εντυπωσιάζοντας με τις λιτές, κομψές και υπέροχες δημιουργίες του.

Στα 85 χρόνια του, ο επιτυχημένος σχεδιαστής μόδας έχει κάθε λόγο να νιώθει δικαιωμένος για την πορεία του οίκου Ralph Lauren. Όπως δήλωσε στο New York Fashion Week, «ηρθε η ώρα να μείνω απλός και να αφήσω τα ρούχα μου να πουν την ιστορία μου. Υπάρχει ένα προσωπικό πνεύμα στη Συλλογή που θέλω να μοιραστώ, μέσα από την οικειότητα του τόπου όπου ξεκίνησαν όλα». Στο πλευρό του Ραλφ Λόρεν βρισκόταν, όπως κάθε φορά, η σύζυγός του, Ρίκι.

Ο Ραλφ Λόρεν και η σύζυγός του, Ρίκι, στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Το απόγευμα της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου, το ζευγάρι εντοπίστηκε από τους παπαράτσι κατά την αποχώρησή του από την Εβδομάδα Μόδας. Ο Ραλφ Λόρεν ήταν υποβασταζόμενος από τη Ρίκι, και όπως φαίνεται στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, αντιμετωπίζει μια μικρή δυσκολία στο περπάτημα. Παρ’ όλα αυτά, συγκινημένος και χαρούμενος, δε δίστασε να φωτογραφηθεί και να χαιρετήσει όλο τον κόσμο που βρισκόταν έξω από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η εικόνα του Ραλφ Λόρεν προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές του, ωστόσο η απόφασή του να παρευρεθεί στην Εβδομάδα Μόδας, παρουσιάζοντας τη συλλογή που έφτιαξε με την ομάδα του για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιβεβαιώνει το πάθος και την αγάπη του για τη δουλειά του και τον κόσμο της μόδας, μέσα από τα οποία αντλεί δύναμη να συνεχίσει. Σε όλο αυτό το ταξίδι, εδώ και περίπου 60 χρόνια, η σύζυγός του, Ρίκι, στέκεται πάντοτε πλάι του και τον στηρίζει.