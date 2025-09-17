Σελίνα Γκόμεζ & Μπένι Μπλάνκο: Αποκαλύφθηκε η ημερομηνία του γάμου τους - Όλες οι πληροφορίες

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο επιθυμούν να διαφυλάξουν τον γάμο τους από τα φώτα της δημοσιότητας και να μοιραστούν αυτή την προσωπική στιγμή μόνο με τους καλεσμένους τους.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τον πολυαναμενόμενο γάμο της Σελίνα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο, ο οποίος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας lifestyle κοινότητας. Καθώς η μεγάλη ημέρα πλησιάζει (έχει ήδη διαρρεύσει ότι ο γάμος θα τελεστεί μέσα στον Σεπτέμβριο) όλο και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με το «Page Six», η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ιδιωτική έπαυλη στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια. Η τοποθεσία, ωστόσο, παραμένει μυστική και οι καλεσμένοι θα οδηγηθούν εκεί χωρίς να γνωρίζουν την ακριβή διεύθυνση - στο πλαίσιο της διακριτικότητας που επιθυμεί το ζευγάρι να υπάρχει.

Selena Gomez and Benny Blanco’s ‘mystery’ wedding details revealed https://t.co/dKfZAnOLSA pic.twitter.com/lhWsp1PzBv — Page Six (@PageSix) September 16, 2025

Η Σελίνα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύονται στις 27 Σεπτεμβρίου

Για τη διαμονή των προσκεκλημένων έχει δεσμευτεί το πολυτελές ξενοδοχείο El Encanto, το οποίο - σε περίπτωση που σε ενδιέφερε να μείνεις - δεν διαθέτει πια διαθέσιμα δωμάτια για εκείνο το Σαββατοκύριακο. Να σημειωθεί πως η διανυκτέρευση αγγίζει τα 3.500 δολάρια. Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην τελετή θα παρευρεθούν πρόσωπα από τον στενό και επαγγελματικό κύκλο της Σελίνα Γκόμεζ, μεταξύ των οποίων η Τέιλορ Σουίφτ, o Εντ Σίραν και οι συνάδελφοί της από τη σειρά «Only Murders in the Building». Μάλιστα, ο ηθοποιός Μάρτιν Σορτ έχει ήδη επιβεβαιωθεί πως θα έχει τον ρόλο του ring bearer στην τελετή.

Η Σελίνα Γκόμεζ πραγματοποίησε το bachelorette πάρτι της στο Κάμπο Σαν Λούκας, στο Μεξικό, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο έκανε το δικό του bachelor πάρτι σε πολυτελή βίλα στο Λας Βέγκας. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η τραγουδίστρια έχει ξεκαθαρίσει πως προτιμά έναν απλό και λιτό γάμο, χωρίς δημοσιότητα και υπερβολές. Η ίδια είχε δηλώσει, μάλιστα, χαρακτηριστικά πως δεν θα έχει μεγάλη γαμήλια τούρτα.

Ο έρωτας ανάμεσα στη Σελίνα Γκόμεζ και τον Μπένι Μπλάνκο ξεκίνησε αθόρυβα - μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους γνωρίζονταν από παλαιότερες επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά η σχέση τους έγινε πιο προσωπική και εξελίχθηκε σε ρομαντική ιστορία το 2023. Τον Δεκέμβριο του 2024, ο μουσικός παραγωγός έκανε πρόταση γάμου στην τραγουδίστρια, σε ένα παραμυθένιο και γεμάτο αγάπη σκηνικό. Η Σελίνα Γκόμεζ ανακοίνωσε τον αρραβώνα τους μέσω IG, συνοδεύοντας τη φωτογραφία του δαχτυλιδιού με τη φράση: «Το για πάντα ξεκινάει τώρα».