Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - “Χάσαμε έναν μύθο”

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, προκαλώντας θλίψη στη βιομηχανία της υποκριτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η είδηση του θανάτου του Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών αιφνιδίασε και στενοχώρησε τον κόσμο της υποκριτικής, καθώς «έφυγε» από τη ζωή μια σπουδαία προσωπικότητα, ένας καταξιωμένος επαγγελματίας. Η απώλειά του προκάλεσε ανείπωτη θλίψη και πλήθος καλλιτεχνών έσπευσε να τον αποχαιρετήσει, μιλώντας για το έργο και την αξιοθαύμαστη πορεία του. Ανάμεσά τους και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέρα από ένας εμβληματικός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ήταν ένας άνθρωπος με ευαισθησίες και έντονη φιλανθρωπική δράση. Ο ίδιος ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Sundance Institute», ενώ το ενδιαφέρον και το έργο του επεκτάθηκαν σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ προσπαθούσε ανέκαθεν για το κοινό καλό, φροντίζοντας όσους και όσα τον είχαν ανάγκη.

Στον αποχαιρετιστήριο λόγο του, λοιπόν, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αναφέρθηκε στις δράσεις του αείμνηστου ηθοποιού και σκηνοθέτη - οι περισσότερες από τις οποίες γίνονταν πίσω από τα φώτα και τη λάμψη του χώρου. «Ηθοποιός, ακτιβιστής, παθιασμένος περιβαλλοντολόγος και πρωταθλητής των τεχνών. Η ακλόνητη δέσμευσή του να προστατεύει τον πλανήτη μας και η εμπνευσμένη αλλαγή ταιριάζει με το τεράστιο ταλέντο του. Ο αντίκτυπός του θα διαρκέσει για τις επόμενες γενιές», έγραψε ο ηθοποιός στην ανάρτησή του στο IG.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατό του, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της τελευταίας ταινίας του με τίτλο «One Battle After Another», που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, και ρωτήθηκε από το Associated Press για την απώλεια του μεγάλου Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Τότε, ο ηθοποιός ανέφερε πως «ήταν ένας ένθερμος περιβαλλοντικός ηγέτης, μέλος του NRDC, όπως εγώ, και αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των ιθαγενών - η λίστα συνεχίζεται. Χάσαμε έναν θρύλο σήμερα».

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε στον ύπνο του, στο σπίτι του στη Γιούτα, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, έχοντας στο πλάι του όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. «Ήταν περιτριγυρισμένος από τα πρόσωπα που αγαπούσε. Θα μας λείψει πολύ», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπός του.

