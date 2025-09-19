Ο Τζάστιν Μπαλντόνι προσλαμβάνει δικηγόρο του Diddy για τη δίκη με την Μπλέικ Λάιβλι - Σοβαρεύουν τα πράγματα

Ο Τζάστιν Μπλαντόνι παίρνει δραστικά μέτρα, λίγους μήνες πριν συναντηθεί με τη Μπλέικ Λάιβλι εντός της δικαστικής αίθουσας.

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι μπορεί να ένωσαν τις δυνάμεις τους για χάρη της ταινίας «Τελειώνει με εμάς», ωστόσο όσα ακολούθησαν μας επιβεβαιώνουν πως αυτή η σχέση θα μπορούσε να έχει γίνει ελληνικό σίριαλ. Η ηθοποιός κατηγόρησε αρχικά τον συμπρωταγωνιστή της για σεξουαλική παρενόχληση, ωστόσο με την πάροδο του χρόνου η λίστα με τις κατηγορίες μεγάλωσε. Από την πλευρά του, ο Τζάστιν Μπαλντόνι αρνήθηκε φυσικά ότι παρενόχλησε τη συμπρωταγωνίστριά του και πέρασε στην αντεπίθεση.

Αυτή η ιστορία απασχόλησε για μήνες τη lifestyle κοινότητα και πια, αυτό που όλοι περιμένουμε είναι η έναρξη της δίκης μέσα στο 2026, προκειμένου να αποδειχθεί η αλήθεια. Σύμφωνα με το People, ο Τζάστιν Μπαλντόνι πήρε την απόφαση να προσθέσει ακόμα έναν δικηγόρο στη νομική ομάδα του, καθώς όσο περνάει ο καιρός τόσο αυξάνεται η ένταση ανάμεσα σε εκείνον και τη Μπλέικ Λάιβλι.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την έναρξη της δίκης της Μπλέικ Λάιβλι με τον Τζάστιν Μπαλντόνι

Όπως αποκαλύφθηκε, ο ηθοποιός προσέγγισε μία από τις δικηγόρους τους Diddy, την Αλεξάντρα Σαπίρο - μία επιτυχημένη επαγγελματία που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο, έχοντας στο βιογραφικό της πολλές κερδισμένες μάχες. Η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι δεν έχουν καμία επαφή, με την ηθοποιό να περιμένει τη δικαίωσή της από το δικαστήριο.

Να θυμίσουμε πως η διαμάχη ξεκίνησε μετά την παραγωγή και κυκλοφορία της ταινίας «It Ends With Us» (2024), στην οποία η Μπλέικ Λάιβλι πρωταγωνιστεί και ο Τζάστιν Μπαλντόνι ήταν σκηνοθέτης και συμπρωταγωνιστής. Τον Δεκέμβριο του 2024, η ηθοποιός κατέθεσε επίσημη καταγγελία στο California Civil Rights Department, ισχυριζόμενη ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι, η παραγωγή και το στούντιο Wayfarer, δημιούργησαν ένα εχθρικό περιβάλλον εργασίας, με περιστατικά ανεπιθύμητης επαφής - ειδικά σε σκηνές αυτοσχεδιασμού - και συμπεριφορές που την έκαναν να νιώθει άβολα.

Ο Τζάστιν Μπαλντόνι απέρριψε τους ισχυρισμούς και ανταπέδωσε με αγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων, κατηγορώντας τη Λάιβλι, τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς και τους συνεργάτες της για δυσφήμιση, εξώθηση και παραβίαση της ιδιωτικότητας. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2025, ο δικαστής απέρριψε την αγωγή του ως προς το μεγαλύτερο μέρος της, κρίνοντας ότι οι καταγγελίες της Μπλέικ Λάιβλι προστατεύονται νομικά - αφορούν στο δικαίωμα να μιλήσει κάποιος για παρενόχληση, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για αγωγές για δυσφήμιση.

Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου του 2026 σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

