Τζάστιν Μπαλντόνι: Αποκαλύφθηκαν συνομιλίες που αποδεικνύουν πως οργάνωσε εκστρατεία δυσφήμισης κατά της Μπλέικ Λάιβλι

Οι δικηγόροι της ηθοποιού κατέθεσαν μηνύματα και emails του Τζάστιν Μπαλντόνι με εταιρείες δημοσίων σχέσεων

Ο δικαστής που χειρίζεται τη δικαστική κόντρα ανάμεσα στον Τζάστιν Μπαλντόνι και την Μπλέικ Λάιβλι, έδωσε στη δημοσιότητα μερικά από τα 60 συνολικά έγγραφα, που κατέθεσαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης οι δικηγόροι της ηθοποιού.

Με αυτά τα emails και τα μηνύματα, αποδεικνύεται πως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης της ταινίας It Ends With Us, πράγματι οργάνωσε εκστρατεία δυσφήμισης κατά της συμπρωταγωνίστριάς του. Αυτή η εξέλιξη δίνει μία πρώτη νίκη στην Μπλέικ Λάιβλι, η οποία έχει κατηγορήσει τον Τζάστιν Μπαλντόνι και για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει και το Page Six, η ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι φέρεται να πλήρωσε εταιρείες δημοσίων σχέσεων για να διαχειριστούν τη δημόσια εικόνα του, χρησιμοποιώντας ανώνυμους λογαριασμούς και "αόρατες" τακτικές - ουσιαστικά στόχος ήταν να αλλάξουν το αφήγημα στα social media και να προκαλέσουν σύγχυση στους υποστηρικτές της Λάιβλι, προωθώντας θετικές ειδήσεις για τον Μπαλντόνι.

Τούτου λεχθέντος, σε ένα email του Αυγούστου του 2024, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Μπαλντόνι, Μελίσα Νέιθαν, παρουσιάζει στον συνέταιρό του στην Wayfarer Studios, Τζέιμι Χιθ, τον Τζεντ Γουάλας, έναν ειδικό στα social media που περιγράφεται ως «όπλο» για τον «καθαρισμό καλλιτεχνών και τάσεων».

Bombshell ‘smear campaign’ texts and emails in Justin Baldoni-Blake Lively legal drama unsealed by judge https://t.co/oI3ni1rWDO pic.twitter.com/Y6cIgINGIn — Page Six (@PageSix) August 25, 2025

Σε άλλο email, εργαζόμενη της Νέιθαν περιγράφει με λεπτομέρεια, τα σχέδια «κοινωνικής και ψηφιακής αποκατάστασης», που περιλαμβάνουν την παρακολούθηση φόρουμ, την αναφορά δυσφημιστικών δημοσιεύσεων, την προώθηση θετικών ειδήσεων για τον Τζάστον Μπαλντόνι και ακόμη και τη συνεργασία με πλατφόρμες, όπως Reddit, X, Instagram και TikTok.

Ο Γουάλας, ο οποίος μηνύει την Λάιβλι για δυσφήμιση, αρνήθηκε τόσο την φερόμενη εκστρατεία δυσφήμισης όσο και τη χρήση ψεύτικων λογαριασμών, ισχυριζόμενος ότι πληρώθηκε απλώς για να παρακολουθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι.