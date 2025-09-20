Νέα ταινία για τον Μάρτιν Σκορτσέζε με πρωταγωνιστές τους Ντι Κάπριο και Λόρενς

Ο Μάρτιν Σκορτσέζε ετοιμάζει τη γοτθική ιστορία “What Happens at Night” με την Apple Original Films να διαπραγματεύεται την παραγωγή.

Ο Οσκρικός σκηνοθέτης, Μάρτιν Σκορτσέζε έχει αναλάβει το επόμενο μεγάλο του κινηματογραφικό εγχείρημα: τη σκηνοθετική μεταφορά του μυθιστορήματος “What Happens at Nigh”t του Peter Cameron, με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς. Το έργο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις παραγωγής και χρηματοδότησης με την Apple Original Films, η οποία συνεργάζεται με την StudioCanal.

Το μυθιστόρημα του Cameron, δημοσιευμένο το 2020, αφηγείται την ιστορία ενός αμερικανικού ζευγαριού που ταξιδεύει σε μια χιονισμένη, μυστηριώδη ευρωπαϊκή πόλη με σκοπό να υιοθετήσει ένα βρέφος. Η γυναίκα πάσχει από καρκίνο και είναι εξαιρετικά εύθραυστη· ο σύζυγος ανησυχεί ότι η ασθένεια μπορεί να εμποδίσει τη διαδικασία της υιοθεσίας.

Κατά την άφιξή τους, κάνουν check-in σε ένα επιβλητικό αλλά απομονωμένο ξενοδοχείο, όπου το λόμπι είναι σχεδόν έρημο και οι φιλοξενούμενοι περιλαμβάνουν έναν αρχαίο τραγουδιστή, έναν αμφιλεγόμενο επιχειρηματία και έναν μυστηριώδη θεραπευτή πίστης. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, και όσο παλεύουν για να πάρουν στα χέρια τους το παιδί, τόσο περισσότερο αμφισβητούν την πραγματικότητα, τον γάμο τους και τις σχέσεις τους.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο θα διασκευάσει ο Patrick Marber (υποψήφιος για Όσκαρ με το Notes on a Scandal), ενώ τα δικαιώματα του βιβλίου τα έχει η StudioCanal από το 2023. Για τον Ντι Κάπριο, αυτή θα είναι η έβδομη συνεργασία με τον Σκορτσέζε, με το “Killers of the Flower Moon” να αποτελεί την τελευταία τους δουλειά. Από την άλλη, για την Τζένιφερ Λόρενς, θα είναι η πρώτη φορά που ο Σκορτσέζε θα την καθοδηγήσει ως σκηνοθέτης. Παρότι δεν έχουν δουλέψει μαζί ως στο παρελθόν, ο Σκορτσέζε ήταν παραγωγός της ταινίας της “Die My Love”, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών το 2025.

Ο Ντι Κάπριο αυτές τις μέρες έχει μεγάλη αναμονή με την ταινία One Battle After Another του Paul Thomas Anderson, ενώ η Λόρενς αναμένεται να κάνει μεγάλη αίσθηση με Die My Love.

Η Apple Original Films βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση και παραγωγή του έργου, μαζί με τη StudioCanal. Η Apple συνεργάζεται συχνά με τον Σκορτσέζε, με την ταινία Killers of the Flower Moon (2023) να αποτελεί ένα πρόσφατο παράδειγμα. Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με τα δημοσιευμένα σχέδια, τα γυρίσματα της ταινίας What Happens at Night αναμένεται να ξεκινήσουν περί τον Ιανουάριο του 2026.

Το έργο φαίνεται πως θα κινηθεί σε πιο σκοτεινές, ατμοσφαιρικές πλευρές του στοιχείου φαντασμάτων / μεταφυσικού τρόμου, αναμειγνύοντας ψυχολογικά στοιχεία με εμβάθυνση στις ανθρώπινες σχέσεις: έναν χώρο που ο Σκορτσέζε έχει εξερευνήσει στο παρελθόν με επιτυχία.