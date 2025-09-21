Η Αντέλ «παίζει μπάλα» για το ημίχρονο του Super Bowl 2026

Η Αντέλ φημολογείται πως βρίσκεται σε συζητήσεις για να τραγουδήσει στο ημίχρονο του Super Bowl 2026, αν και δεν έχει «κλείσει» επισήμως η συμφωνία.

Η Αντέλ ενδέχεται να είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που θα αναλάβει το ημίχρονο του Super Bowl, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το Page Six. Η 37χρονη Βρετανίδα σταρ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους διοργανωτές, ωστόσο, όπως αναφέρουν πηγές κοντά στο NFL, δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία.

Το Super Bowl του 2026 θα πραγματοποιηθεί στο Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια και, όπως κάθε χρόνο, η συναυλία στο ημίχρονο αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά γεγονότα παγκοσμίως. Αν και το όνομα της Αντέλ ακούγεται δυνατά, άλλοι καλλιτέχνες όπως η Τέιλορ Σουίφτ και η Μάιλι Σάιρους φέρονται επίσης να βρίσκονται στη λίστα των υποψηφίων.

Η Αντέλ έχει μιλήσει στο παρελθόν για το ενδεχόμενο εμφάνισης στο Super Bowl, αποκαλύπτοντας ότι είχε αρνηθεί πρόταση το 2017. «Το σόου δεν έχει να κάνει με τη μουσική. Δεν μπορώ να χορέψω ή κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ευγενικοί, με ρώτησαν, αλλά είπα όχι», είχε πει σε συναυλία στο Λος Άντζελες το 2016. Τότε, πάντως, το NFL και η Pepsi είχαν διαψεύσει πως υπήρξε επίσημη πρόταση.

Η τραγουδίστρια του «Hello» έχει εκφράσει την αγάπη της για τα σόου του ημιχρόνου, αποκαλύπτοντας πως πήγε στο Super Bowl το 2023 αποκλειστικά για να παρακολουθήσει την εμφάνιση της Ριάνα. «Προφανώς δεν πήγα για το ποδόσφαιρο», αστειεύτηκε στους θαυμαστές της σε συναυλία στο Λας Βέγκας.

Οι συζητήσεις για το ποιος θα αναλάβει το σόου στο ημίχρονο γίνονται σε συνεργασία του NFL με τη Roc Nation, την εταιρεία του Jay-Z, και συνήθως η ανακοίνωση γίνεται τον Σεπτέμβριο. Ο ίδιος ο κομισάριος του NFL, Ρότζερ Γκούντελ, άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι η Τέιλορ Σουίφτ είναι μια από τις πιθανές επιλογές. «Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και θα ήταν ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε στιγμή», δήλωσε στην εκπομπή Today του NBC, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερα.

Η Μάιλι Σάιρους είναι ένα ακόμη όνομα που ακούγεται, καθώς παρά την τεράστια επιτυχία της, δεν έχει εμφανιστεί ποτέ σε σόου ημιχρόνου. Αντίθετα, η Σουίφτ έχει ήδη συνδεθεί στενά με το NFL, χάρη στη σχέση της με τον σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Η Αντέλ από την πλευρά της έχει στηρίξει δημόσια τη Σουίφτ απέναντι σε επικρίσεις που δέχθηκε για τις εμφανίσεις της στους αγώνες. «Σε όσους παραπονιούνται για την Τέιλορ που πάει στο γήπεδο: αποκτήστε μια ζωή. Είναι ο γαμημένος φίλος της», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη σκηνή του Λας Βέγκας.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι της Αντέλ δεν έχουν σχολιάσει τις φήμες, αφήνοντας το μυστήριο να αιωρείται γύρω από το αν θα δούμε τελικά τη σπουδαία φωνή της στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό και μουσικό γεγονός του 2026.