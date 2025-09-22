Η Τζένιφερ Άνιστον έμεινε άναυδη όταν έμαθε το πραγματικό όνομα της Ρις Γουίδερσπουν

Το τετ-α-τετ της Ρις Γουίδερσπουν με την Τζένιφερ Άνιστον δεν θα μπορούσε παρά να γίνει viral

Τι γίνεται, όταν δύο stars συναντιούνται στο ίδιο πλατό και κάθονται η μία ενώπιον της άλλης, απαντώντας σε κλασικές και απρόσμενες ερωτήσεις; Λογικά κάτι πολύ καλό. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της Ρις Γουίδερσπουν και της Τζένιφερ Άνιστον, οι οποίες κλήθηκαν να θέσουν η μία στην άλλη προσωπικές - και μη - ερωτήσεις, χαρίζοντας στον διαδικτυακό κόσμο έναν εκπληκτικό διάλογο. Οι δύο ηθοποιοί μπορεί να γνωρίζονται περίπου 25 χρόνια (όλοι θυμόμαστε ότι έπαιξαν μαζί και στα «Φιλαράκια» έτσι;) ωστόσο υπήρχαν πράγματα που δεν ήξερε η μία για την άλλη. Και χρησιμοποιούμε παρελθοντικό χρόνο, γιατί, πλέον, γνωρίζουν τα πάντα. Και εμείς μαζί τους.

Κατά τη διάρκεια του τετ–α-τετ, λοιπόν, στο παιχνίδι ερωτήσεων του LADbible με τίτλο «Με ξέρεις καλά;», η Ρις Γουίδερσπουν ζήτησε από την Τζένιφερ Άνιστον να μαντέψει το πραγματικό όνομά της, δίνοντάς της, μάλιστα, και τρεις επιλογές. Η ηθοποιός έκανε την προσπάθειά της - αφού δεν γνώριζε την απάντηση - ωστόσο δεν κατάφερε να βρει το σωστό όνομα. Τζέιν, Τζιν και Τζόαν ήταν οι τρεις πιθανές απαντήσεις που έδωσε η Ρις Γουίδερσπουν στη Τζένιφερ Άνιστον, με εκείνη να απαντάει «Τζέιν». Έλα, όμως, που δεν ήταν η σωστή επιλογή.

Jennifer Aniston didn't even try to hide her shock when finding out longtime friend Reese Witherspoon's real name. 😂 📸: YouTube/LadBible; Warner Bros./"Friends" pic.twitter.com/yVzZiJlJyV — Page Six (@PageSix) September 18, 2025

Η Ρις Γουίδερπουν αποκάλυψε το κανονικό όνομά της, εκπλήσσοντας τη Τζένιφερ Άνιστον

Τότε, η Ρις Γουίδερσπουν απάντησε πως τη λένε «Τζιν». «Είμαι η Λόρα Τζιν», είπε χαρακτηριστικά, με τη Τζένιφερ Άνιστον, να αντιδρά έκπληκτη, επαναλαμβάνοντας το όνομά της. «Ναι είναι το κανονικό μου όνομα». Η Τζένιφερ Άνιστον ούσα σοκαρισμένη από την αποκάλυψη, αφού ήταν μια πληροφορία που δεν γνώριζε για τη φίλη της, σχολίασε: «Τι; Ποια είναι αυτή η Λόρα Τζιν; Να σε φωνάζω έτσι από εδώ και στο εξής; Ε, Λόρα Τζιν;».

Οι αποκαλύψεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί. Η Ρις Γουίδερσπουν θέλησε να αποκαλύψει στη συνέχεια το πλήρες όνομά της, λέγοντας: «Είμαι η Λόρα Τζιν Ρις Γουίδερσπουν». Τότε, η Τζένιφερ Άνιστον αναρωτήθηκε με ποιο κριτήριο επέλεξε το «Ρις» ως καλλιτεχνικό όνομα, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως ήταν το όνομά της και απλώς χρησιμοποίησε μόνο αυτό.

Λίγο πριν το τέλος της συζήτησης περί ονομάτων, η Τζένιφερ Άνιστον αποκάλυψε πως και εκείνη έχει μεσαίο όνομα, ξαφνιάζοντας με τη σειρά της τη συνάδελφό της. Η ίδια μοιράστηκε πως τη λένε «Τζένιφερ Τζοάνα Άνιστον», με τη Ρις Γουίδερσπουν να αντιδρά, λέγοντας: «Τι; Δεν είχα ιδέα».

