Ο Χάρι θυμάται σαν χθες το ταξίδι στη Disneyland με την πριγκίπισσα Νταϊάνα - Η επιστροφή για τα γενέθλια της κόρης του 33 χρόνια μετά

Ο πρίγκιπας Χάρι γύρισε πίσω τον χρόνο και περιέγραψε μια ιστορία μαζί με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, και τον μεγαλύτερο αδερφό του, Ουίλιαμ, από το ταξίδι τους στη Disneyland.

Μια βαθιά συγκινητική αναδρομή στην παιδική του ηλικία μοιράστηκε ο πρίγκιπας Χάρι, καθώς περιέγραψε την εμπειρία του από ένα ταξίδι στη Disney μαζί με τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, όταν ήταν μόλις οκτώ ετών. Εκείνος μαζί με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, συμμετείχαν στο ειδικό αφιέρωμα για τον κόσμο της Disney με τίτλο «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland», που μεταδόθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου.

Ο πρίγκιπας Χάρι, που σήμερα είναι 41 ετών, θυμήθηκε χαρακτηριστικά την επίσκεψη του το 1993 στο Walt Disney World, όταν ήταν μόλις 8 χρονών. «Ήταν ένα ταξίδι με τη μαμά και τον αδερφό μου. Το θυμάμαι ξεκάθαρα. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που κυριολεκτικά έχασα τον εαυτό μου. Δεν μπορούσα να συγκρατήσω τη χαρά μου με όλους αυτούς τους χαρακτήρες γύρω μου», αποκάλυψε με νοσταλγία.

Και η Μέγκαν Μαρκλ, όμως, η οποία μεγάλωσε στην Καλιφόρνια, περιέγραψε τις δικές της αναμνήσεις από το Disneyland ως «κάτι προσβάσιμο αλλά πάντα ξεχωριστό». Όπως είπε χαμογελώντας, μια από τις αγαπημένες της στιγμές ήταν όταν επισκέφθηκε το πάρκο τη νύχτα της αποφοίτησης από το λύκειο - μια μοναδική εμπειρία, αφού το πάρκο ανοίγει αποκλειστικά για τελειόφοιτους. «Αλήθεια, δεν ξέρω πώς μας άφησαν να το κάνουμε αυτό». Τότε, ο πρίγκιπας Χάρι αστειεύτηκε, λέγοντας: «Ακούγεται υπέροχο. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στα σαράντα μας;».

Το ζευγάρι αναφέρθηκε, επίσης, στο πρόσφατο ταξίδι τους με τον 5χρονο Άρτσι και την 4χρονη Λίλιμπετ στη Disneyland, με αφορμή τα γενέθλια της μικρής. Όπως περιέγραψαν, ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν τόσο έντονος που τους «ξύπνησε» αναμνήσεις. «Ήταν σε απόλυτο παραλήρημα. Και τους λέμε: "Παιδιά, αυτό δεν είναι καν η είσοδος. Ετοιμαστείτε για κάτι ακόμη μεγαλύτερο"», αποκάλυψε ο πρίγκιπας γελώντας. Αυτή η ξεχωριστή ημέρα γενεθλίων ήταν γεμάτη βόλτες, λιχουδιές και φυσικά, μια τούρτα εμπνευσμένη από την Άριελ, η οποία είναι η αγαπημένη της Λίλιμπετ.

Ο πρίγκιπας Χάρι, μάλιστα, θυμήθηκε πως στην πρώτη του επίσκεψη είχε κάνει τη συγκεκριμένη βόλτα στο roller coaster Space Mountain πάνω από δέκα φορές. «Γυρνούσα και ξαναγυρνούσα - πρέπει να το έκανα τουλάχιστον δέκα, ίσως και δώδεκα φορές», είπε. Το σημαντικότερο, όπως τόνισε ο ίδιος, δεν ήταν οι βόλτες ή τα αξιοθέατα, αλλά το πώς μέσα από τα μάτια των παιδιών του ξαναβίωσε εκείνο το «ξεχασμένο» συναίσθημα. «Είναι μαγικό να τα βλέπεις να βουτάνε σε μια εμπειρία χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν. Εκεί καταλαβαίνεις πως ξυπνά μέσα σου και πάλι το παιδί που ήσουν κάποτε».

