Ο Χάρι Στάιλς έτρεξε στον μαραθώνιο του Βερολίνου με ψευδώνυμο - Και δεν τον αναγνώρισε (σχεδόν) κανείς

Ο Χάρι Στάιλς - εκτός από τραγουδιστής - είναι και μαραθωνοδρόμος. Όταν δεν “τρέχει” sold out περιοδείες, τρέχει… 42 χιλιόμετρα.

Μπορεί να έχει γεμίσει στάδια και στάδια σε συναυλίες του, να έχει εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτόν τον Σεπτέμβριο ο Χάρι Στάιλς αποφάσισε να κάνει κάτι τελείως διαφορετικό: να τρέξει στον μαραθώνιο του Βερολίνου, προσπαθώντας να αποκρύψει τη συμμετοχή του από τα φώτα της δημοσιότητας. Για να πετύχει το σχέδιό του, μάλιστα, δήλωσε συμμετοχή με ψευδώνυμο, καταφέρνοντας ως έναν βαθμό να περάσει απαρατήρητος ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής πήρε μέρος στον διάσημο μαραθώνιο της γερμανικής πρωτεύουσας στις 21 Σεπτεμβρίου του 2025, δηλώνοντας συμμετοχή ως Στεντ Σαράντος - ένα όνομα που πιθανόν εμπνεύστηκε από τον CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος. Ντυμένος αθλητικά, με κορδέλα στα μαλλιά και γυαλιά ηλίου, ο τραγουδιστής του «As it was» κατάφερε να κρατήσει μυστική την παρουσία του μέχρι και μετά τον τερματισμό.

Ο Χάρι Στάιλς τερμάτισε στον μαραθώνιο του Βερολίνου σε λιγότερο από 3 ώρες

Σε αυτό το σημείο, να τονιστεί πως μιλάμε για κανονικό μαραθώνιο - 42 χιλιόμετρα, τα οποία ολοκλήρωσε σε 2 ώρες, 59 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή προσωπική επίδοση. Το αποτέλεσμα αυτό γίνεται ακόμη πιο αξιοσημείωτο, αν σκεφτεί κανείς πως τον περασμένο Μάρτιο είχε λάβει μέρος στον μαραθώνιο του Τόκιο, με χρόνο 3 ώρες και 24 λεπτά. Δηλαδή, βελτίωσε την απόδοσή του κατά περίπου 25 λεπτά μέσα σε ένα εξάμηνο και αυτό δεν είναι σίγουρα εύκολο, αν δεν αποτελεί προσωπικό στόχο και προπονηθείς σκληρά.

Η αποκάλυψη της συμμετοχής του Χάρι Στάιλς στον μαραθώνιο του Βερολίνου έγινε γνωστή μετά το τέλος του, όταν ο παραολυμπιονίκης Ρίτσαρντ Γουάιτχεντ δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους στα social media, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του τραγουδιστή. Ο Χάρι Στάιλς πήρε την απόφαση να «χαθεί στο πλήθος» και να ζήσει την εμπειρία του μαραθωνίου όπως κάθε άλλος δρομέας, πετυχαίνοντας γι’ ακόμα μια φορά τον στόχο του.

Με περισσότερους από 55.000 συμμετέχοντες φέτος, ο μαραθώνιος του Βερολίνου είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διοργανώσεις παγκοσμίως. Ίσως αυτό να ήταν και το κίνητρο για τον Χάρι Στάιλς, ο οποίος φαίνεται να λατρεύει το νέο χόμπι του και έχει βαλθεί να τρέξει σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες γίνεται.

