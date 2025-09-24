Κλαούντια Καρντινάλε: Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός του ευρωπαϊκού σινεμά σε ηλικία 87 ετών

Από χθες (23/9) ο κόσμος του κινηματογράφου είναι πιο φτωχός, αφού “έφυγε” από τη ζωή μια καταξιωμένη καλλιτέχνιδα, που άφησε το δικό της στίγμα μέσα από τη λαμπρή πορεία της.

Η σπουδαία Ιταλίδα ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, στο Νεμούρ της Γαλλίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή από τον εκπρόσωπό της, Λοράν Σαβρί, ο οποίος σε λιτή ανακοίνωση ανέφερε πως η ηθοποιός πέθανε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η αιτία του θανάτου δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, ωστόσο φέρεται να σχετίζεται με παλαιότερα προβλήματα υγείας.

«Έφυγε ως μια ελεύθερη, εμπνευσμένη γυναίκα, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνις», σημείωσε στην ανακοίνωσή του ο ατζέντη της. Η θλιβερή είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, με ηθοποιούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς και γενικότερα ανθρώπους που είχαν δουλέψει μαζί της, να μιλούν για την απώλεια μιας «μεγάλης» κυρίας. Η πολυδιάστατη προσφορά της στον ευρωπαϊκό - και όχι μόνο - κινηματογράφο, άλλωστε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.

Από την Τύνιδα στη μεγάλη οθόνη

Η Κλαούντια Καρντινάλε γεννήθηκε στις 15 Απριλίου 1938 στην Τύνιδα, σε οικογένεια Σικελών μεταναστών. Μεγάλωσε μιλώντας γαλλικά και αραβικά, ενώ η ιταλική της προφορά παρέμεινε ιδιότυπη. Η είσοδός της στον κινηματογράφο δεν ήταν προμελετημένη. Το 1957 κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην Τύνιδα, βραβείο του οποίου ήταν ένα ταξίδι στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Εκεί την πρόσεξαν Ιταλοί παραγωγοί και ξεκίνησε η πορεία της στο σινεμά.

Η Κλαούντια Καρντινάλε καθιερώθηκε σύντομα ως ένα από τα πιο λαμπερά πρόσωπα του ιταλικού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 100 ταινίες και συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες της εποχής. Μερικά από τα πιο γνωστά έργα της είναι: 8½ του Φεντερίκο Φελίνι (1963), Ο Γατόπαρδος του Λουκίνο Βισκόντι (1963), Μια φορά κι έναν καιρό στη Δύση του Σέρτζιο Λεόνε (1968), Ο Ροζ Πάνθηρας του Μπλέικ Έντουαρντς (1963).

Getty Images

Το σκοτάδι πίσω από τα φώτα - Ο σεξουαλική κακοποίηση και η γέννηση του γιου της

Πίσω από τη λαμπερή καριέρα, η ζωή της Κλαούντια Καρντινάλε έκρυβε και σκοτεινές πτυχές. Σε νεαρή ηλικία υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από παραγωγό, γεγονός που την οδήγησε σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Το 1958, σε ηλικία μόλις 20 ετών, γέννησε τον γιο της Πάτρικ στο Λονδίνο. Για χρόνια, λόγω των κοινωνικών περιορισμών της εποχής, αναγκαζόταν να τον παρουσιάζει ως μικρότερό της αδελφό.

Για σχεδόν δέκα χρόνια υπήρξε παντρεμένη με τον παραγωγό Φράνκο Κριστάλντι, ο οποίος επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη διαδρομή της σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Μετά τον χωρισμό τους, αναζήτησε τρόπους να ανακτήσει τον έλεγχο της καριέρας και της εικόνας της, συνεργαζόμενη με ευρωπαϊκούς σκηνοθέτες και θεατρικές παραγωγές. Σε συνεντεύξεις της, έχει δηλώσει πως δεν ήθελε εξαρχής να γίνει ηθοποιός, το έκανε κυρίως σαν μέσο για οικονομική ανεξαρτησία και για να φροντίσει το παιδί της κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Getty Images

Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο της ζωής και της καριέρας της. Υπήρξε από τις ελάχιστες σταρ της εποχής που δεν υπέκυψε στα στερεότυπα του κινηματογραφικού βιομηχανικού συστήματος. Δεν ήθελε ποτέ να είναι απλώς ένα «όμορφο πρόσωπο» στην οθόνη, αλλά να «μιλάει» μέσα από το ταλέντο και τη δουλειά της. Πάλεψε για ρόλους ουσίας και καλλιτεχνικής βαρύτητας και, όπως επιβεβαιώνει σήμερα η πορεία της, τα κατάφερε.

Ο επίλογος

Η Κλαούντια Καρντινάλε δεν ήταν απλώς μια Ιταλίδα σταρ. Ήταν η φωνή μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο και δεν τα παράτησε ακόμα κι όταν κλήθηκε να αναμετρηθεί με τον ίδιο τον εαυτό της και τις δυνάμεις του. Αποτέλεσε μια παρουσία που κέρδισε τον σεβασμό των γύρω της, χωρίς να απαρνηθεί την ταυτότητά της. Είναι προφανές, πως το έργο της εξακολουθεί να συγκινεί, να διδάσκει και να εμπνέει.

Η Κλαούντια Καρντινάλε δίδαξε τι σημαίνει να είσαι παρούσα στη ζωή και στην τέχνη σου, ακόμα και όταν ο κόσμος προσπαθεί να σε φιμώσει, ακόμα κι όταν πρέπει να αντιμετωπίσεις τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ηθοποιός, στα 87 χρόνια της ζωής της, δεν έχασε τον εαυτό της και, σίγουρα, αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα για πολλούς.