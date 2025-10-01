Diddy: Οι εισαγγελείς ζητούν 11 χρόνια φυλάκισης. Εκείνος, “παραμένει αμετανόητος”

Η υπόθεση του Diddy πλησιάζει στο τέλος της και οι εισαγγελείς προτείνουν πάνω από δεκαετή φυλάκιση για τις κατηγορίες που αποδείχθηκε ένοχος.

Οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης να καταδικάσει τον Diddy σε 11 έτη φυλάκισης, υποστηρίζοντας πως ο μουσικός παραγωγός παραμένει αμετανόητος και έχει αφήσει τα θύματά του να ζουν με [έναν διαρκή φόβο. Ο 55χρονος αναμένεται να καταδικαστεί την Παρασκευή (3/10) , μετά την απόφαση της ενοχής του για προώθηση πορνείας και διοργάνωση ερωτικών συνευρέσεων με συνοδούς, οι οποίες λάμβαναν χώρα σε διάφορες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στις 30/9, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Diddy διέπραξε σοβαρά εγκλήματα, για τα οποία άλλοι κατηγορούμενοι έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν σε ποινές άνω των 10 ετών. Στην αίτηση περιλαμβάνονται επιστολές από θύματα, ανάμεσά τους και η πρώην σύντροφός του, η τραγουδίστρια Κάσι Βεντούρα, οι οποίες περιγράφουν με ανατριχιαστικό τρόπο τις επιπτώσεις της πολλαπλής κακοποίησης που βίωσαν.

Ο Diddy είναι πιθανό να καταδικαστεί σε πάνω από 11 χρόνια φυλάκισης - Οι φόβοι της Κάσι Βεντούρα

Η Κάσι Βεντούρα, η οποία ήταν έγκυος εννέα μηνών όταν κατέθεσε στο δικαστήριο, ανέφερε ότι ζει με εφιάλτες και ψυχολογικά τραύματα από τη μακρόχρονη και κακοποιητική σχέση της με τον Diddy. «Φοβάμαι ότι αν αποφυλακιστεί, η πρώτη του πράξη θα είναι να εκδικηθεί όσους μιλήσαμε στο δικαστήριο. Αυτός ο φόβος είναι η καθημερινότητά μου», έγραψε στην επιστολή της.

Prosecutors want Sean ‘Diddy’ Combs to get 11 years in prison https://t.co/zf8rK05qLs pic.twitter.com/uPJRI0Y1gS — New York Post (@nypost) September 30, 2025

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Diddy αθωώθηκε από τις πιο σοβαρές κατηγορίες - μεταξύ αυτών για συμμετοχή σε κύκλωμα σωματεμπορίας και εγκληματική οργάνωση - όμως οι καταθέσεις έφεραν στο φως σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη συμπεριφορά του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Κάσι Βεντούρα ισχυρίστηκε πως ο Diddy την ανάγκαζε, μέσω ψυχολογικής και σωματικής βίας, να συμμετέχει σε ερωτικές πράξεις με άλλους άνδρες, τις οποίες εκείνος παρακολουθούσε και συχνά κατέγραφε. Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με την ίδια, ονομάζονταν "freak-offs". «Δεν έχει δείξει την παραμικρή πρόθεση να αλλάξει», έγραψε χαρακτηριστικά. «Ο άνθρωπος που με κακοποιούσε δεν είναι παρελθόν - είναι αυτός που είναι πραγματικά».

Ο Diddy αντιμετωπίζει ποινή έως και 20 χρόνια φυλάκισης, καθώς καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες που αφορούν στη μεταφορά ατόμων με σκοπό την πορνεία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι οι πράξεις τους ήταν συναινετικές. Ωστόσο, οι εισαγγελείς τόνισαν ότι η στάση του παραμένει αδιάλλακτη και πως το δικαστήριο πρέπει να λάβει υπόψη «τις δεκαετίες ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής βίας που άσκησε ο κατηγορούμενος». «Δεν είναι το θύμα σε αυτή την υπόθεση.Το δικαστήριο οφείλει να επικεντρωθεί στον πόνο που προκάλεσε στα πραγματικά θύματα».

Από την πλευρά της υπεράσπισης, οι δικηγόροι του Diddy ζήτησαν ποινή 14 μηνών, ισχυριζόμενοι πως ο εντολέας τους έχει ήδη εκτίσει πάνω από έναν χρόνο αυστηρής φυλάκισης και πως η ποινή αυτή είναι επαρκής, δεδομένου ότι «η ζωή και η καριέρα του έχουν ήδη καταστραφεί».