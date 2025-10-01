Τζένη Μπαλατσινού: Η επανόρθωση των “Παραπολιτικών”, μετά τους ψευδείς ισχυρισμούς για το Πόθεν Έσχες της

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας “Παραπολιτικά” ανακάλεσε τους ψευδείς ισχυρισμούς της σχετικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια. Η δημόσια ανακοίνωση.

Η ιστοσελίδα της εφημερίδας «Παραπολιτικά» με επίσημη δημοσίευσή της αναιρεί όλα όσα έγραψε ψευδώς για την περιουσιακή κατάσταση της Τζένης Μπαλατσινού και του Βασίλη Κικίλια, μετά τη δημοσίευση του Πόθεν Έσχες τους. Σε σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της στις 30 Σεπτεμβρίου, απολογείται για τους εσφαλμένους χαρακτηρισμούς και την παραποίηση πληροφοριών σχετικά με τα ακίνητα του ζευγαριού, αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Όπως γράφτηκε σε άρθρο με τίτλο «Επανόρθωση για την κα Μπαλατσινού», ανακαλούν το σύνολο των ψευδών αναφορών, υπογραμμίζοντας πως σύμφωνα με το Πόθεν Έσχες της για το 2023-2024, «η κα Μπαλατσινού δεν διαθέτει καμία κατοικία στο Ψυχικό, ενώ η ακίνητη περιουσία της δεν περιλαμβάνει 20 ακίνητα ούτε και εμφανίζει εκρηκτική άνοδο ως εσφαλμένα και ψευδώς αναφέρθηκε».

Αναλυτικά, το κείμενο που δημοσιεύτηκε στα parapolitika.gr:

«Ανακαλούμε το σύνολο των ψευδών αναφορών που περιελήφθησαν στην ιστοσελίδα parapolitika.gr την 29.9.2025 με αφορμή την ανάρτηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων ετών 2023, 2024 σύμφωνα με τις οποίες η κα Μπαλατσινού φέρεται να έχει 20 ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα επ' ακινήτων καθώς και κατοικία στο Ψυχικό, και ως εκ τούτου δήθεν εμφανίζει δήθεν κρυφή δήλωση των ακινήτων της. Η ανωτέρω δήλωσή μας αποτελούσε εσφαλμένη μεταφορά των στοιχείων του πόθεν έσχες των ετών 2023 και 2024 της κας Μπαλατσινού εκ των οποίων ως αναρτήθηκαν, προκύπτει ότι η κα Μπαλατσινού δεν διαθέτει καμία κατοικία στο Ψυχικό, ενώ η ακίνητη περιουσία της δεν περιλαμβάνει 20 ακίνητα ούτε και εμφανίζει εκρηκτική άνοδο ως εσφαλμένα και ψευδώς αναφέρθηκε. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, αλλά και της τιμής και υπόληψης της κας Μπαλατσινού, ανακαλούμε όλους τους ανωτέρω ψευδείς χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς, και ως εκ τούτου εκφράζουμε τη λύπη μας για την αρνητική δημόσια έκθεσή της. Δεσμευόμαστε, δε, όπως στο μέλλον σεβαστούμε απόλυτα την προσωπικότητά της και δεν επαναλάβουμε κανέναν από τους αναφερόμενους ή παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον της, γι'αυτό και έχουμε ήδη προβεί και στη διαγραφή όλων των επίμαχων αναρτήσεων. Διευκρινίζουμε δε, ότι, ουδεμία πρόθεση προσβολής υπήρχε προς το πρόσωπο της κας Μπαλατσινού και η εσφαλμένη μεταφορά στοιχείων έλαβε χώρα εκ παραδρομής».

