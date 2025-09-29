Η Τζένη Μπαλατσινού απαντάει στις δημοσιεύσεις για το πόθεν έσχες της - «Λάσπη και ανακρίβειες»

Μετά τη δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες, η Τζένη Μπαλατσινού κατηγορεί τα "Παραπολιτικά" και τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη για παραποίηση των πληροφοριών που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της

Πόθεν έσχες Βασίλη Κικίλια και Τζένης Μπαλατσινού: Απάντηση έδωσε η Τζένη Μπαλατσινού μέσα από ανάρτησή της στα social media, με αφορμή –όπως καταγγέλλει– την παρουσίαση παραποιημένων στοιχείων για την περιουσιακή της κατάσταση στην ιστοσελίδα parapolitika.gr. Η Τζένη Μπαλατσινού αναφέρει ότι εμφανίστηκε ψευδώς πως διαθέτει 20 ακίνητα και κατοικία στο Ψυχικό, κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά. Παράλληλα, κατηγορεί τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη για χρόνια συκοφαντία εις βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί την αλήθεια στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Στη δημοσίευσή της αναφέρει:

"Εδώ και δύο χρόνια ο δημοσιογράφος Γιάννης Κουρτάκης (ο Θεός να τον φωτίσει ως δημοσιογράφο αφού οι δημοσιογραφικές έρευνές του βρίθουν ψεμάτων για το πρόσωπό μου) συκοφαντεί εμένα και την οικογένειά μου μέσα από την ιστοσελίδα parapolitika.gr. Σήμερα ξεπέρασε κάθε όριο, παραποιώντας τα στοιχεία του πόθεν έσχες μου και παρουσιάζοντας ότι δήθεν έχω 20 ακίνητα και σπίτι στο Ψυχικό. Είτε το κάνει σκόπιμα είτε απλά δεν ξέρει να διαβάζει, η αλήθεια είναι μία: ΔΕΝ ΕΧΩ 20 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ.

Τα στοιχεία είναι προσβάσιμα και ανοικτά σε όλους. Όσο κι αν επιχειρείτε να με λασπώσετε, όσο κι αν προσπαθείτε τη δολοφονία του χαρακτήρα μου αλλά και της οικογένειάς μου, ένα πράγμα να είναι σίγουρο. Δεν υποχωρούμε, δεν διαπραγματευόμαστε την αλήθεια... σίγουρα δεν εκβιαζόμαστε!

Περιμένω με αγωνία τι θα σκαρφιστείτε στις αίθουσες των δικαστηρίων για να δικαιολογήσετε τη χρόνια εμμονή σας μαζί μας ως προς τα ψέματα που διαδίδετε. Ο νοών νοείτω".

Μετά την απάντηση της Τζένης Μπαλατσινού στα social, φαίνεται ότι το δημοσίευμα στο parapolitika.gr αφαίρεσε τις αναφορές στα ακίνητά της και δημοσιεύει απλώς τα πόθεν έσχες, γράφοντας ότι τα εισοδήματα του ζεύγους Κικίλια - Μπαλατσινού είναι σχεδόν αμετάβλητα.

Δείτε αναλυτικά τα Πόθεν Έσχες του Βασίλια Κικίλια και Τζένης Μπαλατσινού