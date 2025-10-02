Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ: Παγκόσμια συγκίνηση για τη σπουδαία πρωτευοντολόγο

“Έφυγε” από τη ζωή στα 91 χρόνια της.

Την τελευταία της πνοή άφησε στις 1 Οκτωβρίου 2025 η Τζέιν Γκούντολ, η σπουδαία Βρετανίδα πρωτευοντολόγος και περιβαλλοντική ακτιβίστρια, σε ηλικία 91 ετών. Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές επιστημονικές φυσιογνωμίες του 20ού και 21ου αιώνα.

Γνωστή για την πρωτοποριακή μελέτη της πάνω στη συμπεριφορά των χιμπατζήδων, άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση του ανθρώπου με τα άλλα είδη. Πέρα από το επιστημονικό της έργο, αφιέρωσε δεκαετίες στον αγώνα για την προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων και των ευάλωτων οικοσυστημάτων.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της Τζέιν Γκούντολ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Jane Goodall, η σπουδαία επιστήμονας πέθανε από φυσικά αίτια στην Καλιφόρνια, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία διαλέξεων. Όπως τονίζεται στην επίσημη δήλωση, «η Δρ. Τζέιν Γκούντολ πέθανε ειρηνικά, περιστοιχισμένη από συνεργάτες και στενούς φίλους, παραμένοντας ενεργή και γεμάτη πάθος για τη δουλειά μέχρι το τέλος».

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στους επίσημους λογαριασμούς του Ινστιτούτου στα social media, συγκεντρώνοντας χιλιάδες μηνύματα από ανθρώπους που εμπνεύστηκαν από τη ζωή και τη δράση της. Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, επιστημονικά ιδρύματα και ακτιβιστές απέτισαν φόρο τιμής, υπογραμμίζοντας τον τεράστιο αντίκτυπο του έργου της στην επιστήμη και την κοινωνία.

Μια ζωή αφιερωμένη στη γνώση και την προστασία του φυσικού κόσμου

Η Τζέιν Γκούντολ γεννήθηκε το 1934 στο Λονδίνο και από μικρή ηλικία έδειξε ιδιαίτερη αγάπη για τα ζώα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 ταξίδεψε στην Αφρική, όπου γνώρισε τον ανθρωπολόγο Λούις Λήκι, ο οποίος διέκρινε το πάθος και την οξυδέρκειά της και την ενθάρρυνε να μελετήσει τους χιμπατζήδες στο φυσικό περιβάλλον τους.

Το 1960 ξεκίνησε την ιστορική της εργασία στο Εθνικό Πάρκο Gombe στην Τανζανία, παρατηρώντας επί χρόνια τη συμπεριφορά τους και καταγράφοντας επαναστατικά ευρήματα. Ανέτρεψε την αντίληψη ότι μόνο ο άνθρωπος κατασκευάζει και χρησιμοποιεί εργαλεία, και τεκμηρίωσε τη συναισθηματική και κοινωνική πολυπλοκότητα των χιμπατζήδων, φέρνοντας στο προσκήνιο την ανάγκη για ηθική προσέγγιση στη μελέτη των ζώων.

Με την ίδρυση του Jane Goodall Institute και του προγράμματος Roots & Shoots, η Τζέιν Γκούντολ επεκτάθηκε τη δράση για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ταξίδευε ασταμάτητα, κάνοντας ομιλίες, εμπνέοντας νέους και πιέζοντας για πολιτική αλλαγή υπέρ της φύσης. Το 2021 ανακηρύχθηκε «Αγγελιαφόρος της Ειρήνης» του ΟΗΕ και το 2025 τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας των ΗΠΑ.

Η παρακαταθήκη της Τζέιν Γκούντολ ξεπερνά τα επιστημονικά της ευρήματα. Αποτελεί σύμβολο επιμονής, ενσυναίσθησης και πίστης ότι η αλλαγή είναι εφικτή, όταν καθοδηγείται από σεβασμό προς τη ζωή και τον πλανήτη. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και η πλούσια κληρονομιά που αφήνει πίσω της, θα συνεχίσει να εμπνέει γενιές.

