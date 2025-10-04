Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον επανενώνονται για χάρη του Netflix

Τα πρώην μέλη των One Direction ετοιμάζονται για μια νέα τηλεοπτική περιπέτεια, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Λίαμ Πέιν.

Ο Ζέιν Μάλικ και ο Λούις Τόμλινσον πρόκειται να ξανασμίξουν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δέκα χρόνια, αυτή τη φορά μπροστά από τις κάμερες του Netflix. Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, οι δύο πρώην τραγουδιστές των One Direction θα πρωταγωνιστήσουν σε μια σειρά ντοκιμαντέρ με θέμα ένα οδικό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα συνδυάζει ταξιδιωτικές εμπειρίες και προσωπικές εξομολογήσεις.

Η σειρά, η οποία δεν έχει ακόμη τίτλο, θα σκηνοθετηθεί από τη Νίκολα Μαρς, γνωστή για το ντοκιμαντέρ Child Star της Ντέμι Λοβάτο. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2025, ενώ η πρεμιέρα προγραμματίζεται για το 2026.

Η είδηση έρχεται έναν χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν, πρώην μέλους του συγκροτήματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αργεντινή. Ο Μάλικ, σε ανάρτησή του στο Instagram, είχε χαρακτηρίσει τότε τον Πέιν «αδελφό» του, ενώ ο Τόμλινσον τον είχε αποκαλέσει «το πιο σημαντικό μέλος των One Direction».

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 2010 μέσα από το βρετανικό The X Factor και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα boybands όλων των εποχών, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Ο Μάλικ αποχώρησε από το γκρουπ το 2015 για να ακολουθήσει σόλο καριέρα, ενώ ο Τόμλινσον συνέχισε τη δική του πορεία, κυκλοφορώντας το τρίτο του στούντιο άλμπουμ στις αρχές του 2025.

Πριν από τον θάνατο του Πέιν, υπήρχαν έντονες φήμες για πιθανή επανένωση των One Direction σε μια ειδική συναυλία. Οι σχέσεις ανάμεσα στον Μάλικ και τον Τόμλινσον δεν ήταν πάντα αρμονικές. Το 2015 οι δύο τραγουδιστές είχαν εμπλακεί σε δημόσια αντιπαράθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν ο Μάλικ κατηγόρησε τον Τόμλινσον ότι έκανε «κακόβουλα σχόλια» εις βάρος του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι δυο τους φαίνεται να έχουν αφήσει πίσω τους τις εντάσεις.

Πρόσφατα, μάλιστα, εθεάθησαν μαζί σε ιδιωτική εκδήλωση στο Λονδίνο. Όταν ρωτήθηκε ο Τόμλινσον για τις φήμες περί συνεργασίας, απάντησε χαμογελώντας: «Το άκουσα αυτό. Το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον… Υποθέτω ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

Η επικείμενη σειρά θεωρείται ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ του Netflix στο είδος των “celebrity docu-series”. Η πλατφόρμα επενδύει όλο και περισσότερο σε προγράμματα που συνδυάζουν προσωπικές ιστορίες γνωστών καλλιτεχνών με κινηματογραφική αισθητική. Παράλληλα, προετοιμάζει νέα ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στη Βικτόρια Μπέκαμ, τον Έντι Μέρφι και το ποπ συγκρότημα Take That.

Αν όλα κυλήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα, το ταξίδι των Ζέιν Μάλικ και Λούις Τόμλινσον αναμένεται να αποτελέσει όχι μόνο μια τηλεοπτική επανασύνδεση, αλλά και έναν συγκινητικό φόρο τιμής στην κοινή τους ιστορία και στον φίλο που έχασαν.