Τζούλια Ρόμπερτς: «To Ηollywood εξακολουθεί να είναι μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία, αλλά δεν φοβάμαι»

Όσα χρόνια κι αν βλέπουμε την Τζούλια Ρόμπερτς στην οθόνη, δεν μπορούμε να τη χορτάσουμε. Γιατί είναι θρύλος. Η ηθοποιός βρίσκεται στο Hollywood εδώ και 30 χρόνια και μέχρι σήμερα, αισθάνεται ότι ο κόσμος και η βιομηχανία του κινηματογράφου κυριαρχούνται από άνδρες. Κάνει λάθος; Όχι.

Μιλώντας πριν από την κυκλοφορία της ταινίας «After the Hunt», σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο, η Τζούλια Ρόμπερτς σημείωσε ότι ο χαρακτήρας της, Άλμα, είναι αρκετά οικείος στο ψυχολογικό θρίλερ. Υποδύεται μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που βρίσκεται παγιδευμένη ανάμεσα στις κατηγορίες ενός φοιτητή και το δικό της σκοτεινό παρελθόν. Ο χαρακτήρας έπρεπε να πετύχει σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για γυναίκες, για να κατακτήσει τη θέση της.

Ανακαλώντας περιστατικά από την πραγματική ζωή και μιλώντας στο περιοδικό Times, η Τζούλια Ρόμπερτς είπε: «Κάθε γυναίκα σε οποιαδήποτε δουλειά που στην πλειοψηφία της δεν δουλεύουν γυναίκες μπορεί να νιώσει τον ρόλο της Άλμα... Όλες έχουμε βιώσει κάτι τέτοιο. Κάθε γυναίκα το έχει βιώσει. Συχνά βρίσκομαι να κάθομαι σε ένα τραπέζι και, ίσως, να υπάρχει μόνο μία άλλη γυναίκα εκεί. Σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα. Αλλά, δεν φοβάμαι», σημείωσε η ηθοποιός.

Όταν η Τζούλια Ρόμπερτς ρωτήθηκε αν ο χαρακτήρας αντικατόπτριζε σε κάποιο βαθμό την πραγματική της ζωή, η ηθοποιός μίλησε για το ανδροκρατούμενο περιβάλλον στο οποίο δουλεύει. «Λοιπόν, εξακολουθεί να είναι ένας ανδροκρατούμενος χώρος. Μην πιστεύεις το αντίθετο», υποστήριξε. Εξηγώντας τον λόγο που αποφάσισε να πάρει τον ρόλο, η Τζούλια Ρόμπερτς είπε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει αν της άρεσε ο χαρακτήρας ή αν τη μισούσε, και αυτό ήταν που την κέντρισε το ενδιαφέρον.

«Ουσιαστικά, όταν έγινα μητέρα, έμαθα ότι δεν μπορούσα να αναλάβω δουλειά αν δεν ήμουν πλήρως αφοσιωμένη σε αυτήν. Αν ακόμα νιώθω ότι έχω το ένα πόδι στο σπίτι, δεν μπορώ να την κάνω, αλλά αυτό που με ενδιέφερε εδώ ήταν ότι απλά δεν μπορούσα να αποφασίσω αν μου άρεσε η Άλμα ή αν τη μισούσα... Ή ακόμα και αν την καταλάβαινα. Και αυτός είναι ένας λόγος για να αφήσω την άνεση του σπιτιού μου για να δουλέψω, σωστά; Να πάω κάπου που με κάνει να νιώθει άβολα», είπε.

Εκτός από τη Ρόμπερτς, το πρωταγωνιστικό καστ της ταινία, περιλαμβάνει τους Άιο Εντεμπίρι, Άντριου Γκάρφιλντ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Κλόε Σεβινί, Λίο Μεχίλ, Αριάν Κασάμ, Γουίλ Πράις, Θάντεα Γκράχαμ, Κριστίν Ντάι και Μπέρτζες Μπερντ.

