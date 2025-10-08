Αγνώριστος ο Τιμοτέ Σαλαμέ: Ξύρισε το κεφάλι του για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τη Γκουίνεθ Πάλτροου

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική εμφάνισή του, την οποία προσπάθησε να κρατήσει κρυφή του προηγούμενους μήνες.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «Marty Supreme», έχοντας στο πλευρό του την Γκουίνεθ Πάλτροου. Οι δύο ηθοποιοί ένωσαν τις δυνάμεις τους με το υπόλοιπο cast, και μετά από μια σκληρή δουλειά που διήρκησε μήνες, είναι πλέον έτοιμοι να παρουσιάσουν στο κοινό την ταινία τους. Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ο Τιμοτέ Σαλαμέ παρευρέθηκε συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ. Το ζευγάρι μπορεί να πέρασε ένα μεγάλο διάστημα χωριστά χωριστά λόγω των γυρισμάτων του ηθοποιού, όμως παραμένει μαζί.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ εξέπληξε τους fans του με το νέο look του

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ χρειάστηκε να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά του για τις ανάγκες της καινούργιας ταινίας του. Ο 29χρονος ξύρισε το κεφάλι του, γεγονός που αποκάλυψε στο ευρύ κοινό μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτό το πρωτότυπο teaser της ταινίας «Marty Supreme», ο Τιμοτέ Σαλαμέ εμφανίζεται με πολύ κοντά μαλλιά, φορώντας γυαλιά μυωπίας, και είναι πραγματικά αγνώριστος. Ο ίδιος προσπάθησε να κρατήσει κρυφό το νέο hair look του, γι’ αυτό και σε προηγούμενες εμφανίσεις του φρόντιζε να καλύπτει το κεφάλι του με κουκούλες και καπέλα.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έχει αποδείξει με την μέχρι τώρα πορεία του πόσο σοβαρός επαγγελματίας είναι, παρά το νεαρό της ηλικίας. Συνεπώς, ακολούθησε πιστά τις συμβουλές των συνεργατών του, ετοιμάζοντας τη μεγαλύτερη έκπληξη για τους fans του. Η ανάρτησή του «πλημμύρισε» από likes και σχόλια μέσα σε λίγα λεπτά, που αναφέρονταν τόσο στην ταινία όσο και στο ανανεωμένο look του.

Πριν από μερικούς μήνες, η Γκουίνεθ Πάλτροου είχε μιλήσει στο Vanity Fair για τη συνεργασία της με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme», υπογραμμίζοντας τον επαγγελματισμό του - ακόμα και στις ερωτικές σκηνές. «Είναι ένα πολύ ευγενικό, σωστά αναθρεμμένο, θα έλεγα παιδί. Είναι ένας άνθρωπος που παίρνει τη δουλειά του πολύ σοβαρά και είναι ένας διασκεδαστικός συνεργάτης», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ μετέφερε και έναν χιουμοριστικό διάλογο που είχαν, με εκείνη να σχολιάζει πως «είμαι 109 χρονών. Εσύ είσαι 14».

Σύμφωνα με το Vanity Fair, η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.