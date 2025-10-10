Αυτό κι αν είναι έκπληξη: Η Lady Gaga “εισβάλλει” στο “Ο Διάβολος φοράει Prada” - Οι πρώτες φωτογραφίες

Η Lady Gaga θα κάνει μια εμφάνιση - έκπληξη στο πολυαναμενόμενο σίκουελ της ταινίας “Ο Διάβολος φοράει Prada”.

Ένας από τους λόγους που περιμένουμε με λαχτάρα το 2026, είναι η κυκλοφορία του «Devil wears Prada 2» (Ο Διάβολος φοράει Prada 2), που θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον ερχόμενο Μάιο. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει από το καλοκαίρι, με τους αγαπημένους πρωταγωνιστές να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη την ιστορία των ηρώων τους 20 χρόνια μετά. Κι ενώ έχουν δει το φως της δημοσιότητας αρκετές φωτογραφίες από τα γυρίσματα, αυτή την έκπληξη δεν την περιμέναμε. Η Lady Gaga «εισβάλλει» στο σίκουελ της ταινίας. Ε, εντάξει!

Η αποκάλυψη έγινε από τη Daily Mail, η οποία δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της τραγουδίστριας από τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο. Μπορεί μέχρι σήμερα να μην υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για τον ρόλο και τη συμμετοχή της στην ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», ωστόσο όλα μαρτυρούν πως αποτελεί μέλος του cast. Ίσως οι δημιουργοί να επιθυμούσαν να κρατήσουν κρυφά ορισμένα στοιχεία του σεναρίου, ώστε να μην αποκαλυφθεί η εξέλιξη της ιστορίας.

Lady Gaga was spotted in Milan earlier today, filming a scene for the sequel to The Devil Wears Prada, according to the Daily Mail UK. Her role in the film remains unknown. pic.twitter.com/vGwKY9LKgi — Gaga Notify (@gaganotify) October 9, 2025

Η Lady Gaga θα συμμετέχει στη δεύτερη ταινία του «Διάβολος φοράει Prada»

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το βρετανικό μέσο, βλέπουμε τη Lady Gaga να εξέρχεται από ένα κτήριο και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, φορώντας μαύρα ρούχα, μαύρα γυαλιά και έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα. Ο ρόλος της τραγουδίστριας στην ταινία δεν έχει γνωστοποιηθεί, αφού οι εκπρόσωποί της απέφυγαν οποιονδήποτε σχολιασμό. Μπορεί όλους αυτούς τους μήνες να έχουν γραφτεί διάφορα «σενάρια» για τη δεύτερη ταινία, η οποία ευελπιστούμε να έχει την επιτυχία και την πορεία της πρώτης, ωστόσο παραμένουν άγνωστες οι βασικές λεπτομέρειες.

Να θυμίσουμε, πως η πρώτη ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada» κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2006. Είκοσι χρόνια μετά, θα παρακολουθήσουμε στις οθόνες μας το remake. Η τεράστια επιτυχία που σημείωσε η σειρά στο Box Office είναι γνωστή. Αυτό, ωστόσο, που τη χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι η Μιράντα Πρίστλι - η ηρωίδα που υποδύεται η Μέριλ Στριπ - μετατράπηκε σε έναν εμβληματικό χαρακτήρα, εμπνέοντας γενιές και γενιές που λατρεύουν τη μόδα και όχι μόνο.

Η πρώτη ταινία του «Devil wears Prada» έλαβε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ - η μία ήταν για τον Α’ Γυναικείο Ρόλο, το οποίο και κέρδισε η Μέριλ Στριπ. Επίσης, είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία.

Αναμένουμε, λοιπόν, τη συνέχεια.

