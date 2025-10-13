Επανασύνδεση για Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ; Η κοινή εμφάνιση που πυροδότησε τις φήμες και η απάντηση

Η εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ στην πρεμιέρα της νέας ταινίας τους στη Νέα Υόρκη έδωσε τροφή για σχόλια περί επανασύνδεσης. Τι “τρέχει” ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι;

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ υπήρξαν ζευγάρι δύο φορές με διαφορά 17 χρόνων. Από την πρώτη συνάντησή τους, στις αρχές του 2000, μέχρι την τελευταία το 2021 σίγουρα άλλαξαν πολλά, όμως ο έρωτάς τους δεν «έσβησε». Και μπορεί, αυτή η σχέση να μην είχε happy end ούτε τη δεύτερη φορά και οι δρόμοι τους να χώρισαν ξανά, ωστόσο έζησαν το love story, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έκαναν μια κοινή εμφάνιση, περίπου έναν χρόνο μετά την έκδοση του διαζυγίου τους. Το πρώην ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην κινηματογραφική πρεμιέρα της νέας ταινία του με τίτλο «Kiss of the Spider Woman», μαγνητίζοντας τα φωτογραφικά φλας. Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια απρόσμενη εμφάνιση, που, όμως, ενθουσίασε τους fans τους.

Τζένιφερ Λόπεζ - Μπεν Άφλεκ: Η κοινή εμφάνιση που προκάλεσε ερωτηματικά

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός μπορεί εδώ και ενάμιση χρόνο να ζουν χωριστά, όμως κρατούν επαφή, έχοντας μια καλή επικοινωνία. Τα παιδιά τους είχαν έρθει κοντά κατά τη διάρκεια της συμβίωσής τους, συνεπώς εξακολουθούν να περνούν χρόνο μαζί ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό, ωστόσο, απέχει πολύ από την κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Τις τελευταίες ημέρες, όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για επανασύνδεση μεταξύ της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ. Και θα ήταν ψέμα να λέγαμε πως δεν το σκεφτήκαμε και εμείς. Ωστόσο, σύμφωνα με το People, ανάμεσά τους δεν υπάρχει καμία ρομαντική επανένωση, παρά μόνο μια καλή προσωπική και επαγγελματική σχέση.

Shutterstock

«Η Τζένιφερ Λόπεζ τα πηγαίνει καλά. Έχει επικεντρωθεί σε πράγματα που την κάνουν ευτυχισμένη, όπως η οικογένεια και η δουλειά. Πάντα απολάμβανε να δουλεύει με τον Μπεν Άφλεκ, αυτό δεν έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία ρομαντική επανένωση ανάμεσά τους. Βρίσκονται σε ένα καλό σημείο. Συνεχίζουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι και οι δύο υπερήφανοι για όσα κατάφεραν μαζί», δήλωσε στο People μια πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έχουν κλείσει το ερωτικό κεφάλαιο ανάμεσά τους. Η αγάπη και το ενδιαφέρον του ενός προς τον άλλον, όμως, εξακολουθούν να υπάρχουν, αν και το πλαίσιο γύρω τους έχει αλλάξει. Επικοινωνούν, δουλεύουν μαζί και ταυτόχρονα προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα που επικρατούν μετά το διαζύγιο.