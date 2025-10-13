«Συνάντησα πραγματικά σκληρούς ανθρώπους»: Η Τζούλια Ρόμπερτς σε μια σπάνια συνέντευξη για τα πρώτα βήματα στην καριέρα της

«Τώρα το βλέπω ως μερικά από τα μαθήματα για τα οποία είμαι ευγνώμων, επειδή απέδειξαν την αντοχή μου»

Εδώ και 30 χρόνια – ίσως και παραπάνω, την απολαμβάνουμε σε κάθε κινηματογραφικό της βήμα. Από όταν ξεκίνησε την καριέρα της, μέχρι σήμερα, ξέρει ότι τo Hollywood εξακολουθεί να είναι μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία, αλλά δεν φοβάται. H Τζούλια Ρόμπερτς πάντα λάμπει στην οθόνη.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να θαυμάζει κάποιος την καριέρα της, ωστόσο, σε μια νέα συνέντευξη της στο PEOPLE, η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες στα πρώτα χρόνια της δουλειάς της. «Δεν νομίζω ότι ξεκίνησα την καριέρα μου με πολλή αυτοπεποίθηση», είπε η Τζούλια Ρόμπερτς σε μια κοινή συνέντευξη με την Άγιο Εντεμπίρι, η οποία παίζει μαζί της στην ταινία «After the Hunt». «Συνάντησα νωρίς, όχι πολλούς αλλά μερικούς επικριτικούς ανθρώπους που ήταν πραγματικά σκληροί», πρόσθεσε, «και ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα πρόκληση για μένα να αποφασίσω τι είδους άτομο ήθελα να προσπαθήσω να γίνω».

Στη συνέντευξή της, αποκάλυψε: «Έτσι, είχε να κάνει πολύ περισσότερο με το ποια ήθελα να είμαι παρά με το είδος της καριέρας που ήθελα να έχω. Και μετά ήθελα να πάρω το άτομο που ήθελα να χτίσω και να το βάλω σε αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις της επαγγελματικής ζωής», συνέχισε. Γενικά, η ζωή της ήταν περισσότερο δύσκολη, «παρά ομαλή», μεταξύ των ηλικιών 15 και 25 ετών. «Φυσικά, ακόμα και τότε, ένιωθα ψήγματα ευγνωμοσύνης. Σκεφτόμουν, "Εντάξει, υπάρχει λόγος που πρέπει να είναι τόσο δύσκολο"».

«Τώρα το βλέπω ως μερικά από τα μαθήματα για τα οποία είμαι ευγνώμων, επειδή απέδειξαν την αντοχή μου».

Η Ρόμπερτς πρόσθεσε: «Το να ήμουν ανασφαλής μπορεί να ήταν εξουθενωτικό. Έτσι, αν κάποιος με ντρόπιαζε, με σταματούσε. Ήμουν αποσπασματική, οπότε έμαθα να διαχειρίζομαι αυτό - επειδή αυτός δεν είναι ένας κλάδος στον οποίο πρέπει να είσαι αν δεν μπορείς να ανεχτείς την κριτική ή τη σκληρότητα ή να ντρέπεσαι».