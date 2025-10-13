Τα γενέθλια της Κλέλιας Ανδριολάτου με το cast του Maestro είναι το τέλειο party inspo μας

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα 29α γενέθλιά της στους Παξούς, έχοντας στο πλευρό της τους συναδέλφους της από το Maestro, την οικογένεια και τους φίλους της.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έγινε 29 ετών και το γιόρτασε, κάνοντας ένα μεγάλο πάρτι για τα γενέθλιά της στο πλέον αγαπημένο της νησί, τους Παξούς. Η πρωταγωνίστρια του «Maestro», η οποία βρίσκεται στο νησί του Ιονίου μαζί με το υπόλοιπο cast για τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της δημοφιλούς σειράς, πέρασε αυτή την ξεχωριστή ημέρα τριγυρισμένη από πρόσωπα που αγαπά και την αγαπούν, όπως η οικογένεια και οι φίλοι της, που ταξίδεψαν στους Παξούς για το πάρτι της.

Η αποκάλυψη έγινε μέσα από τα social media, αφού τόσο η ίδια όσα και οι άνθρωποί της μοιράστηκαν στο IG φωτογραφίες και βίντεο από το ξέφρενο πάρτι. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Χάρις Αλεξίου, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιώργος Μπένος, ο Ορέστης Χαλκιάς και ο Βασίλης Μίχας - η νέα προσθήκη του Maestro - οι γονείς, η αδερφή της, η κολλητή φίλη της και σχεδιάστρια ρούχων, Βάσια Κωσταρά, ήταν κάποια από τα πρόσωπα που είδαμε στα στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν.

Το ραντεβού δόθηκε σε ένα μικρό μπαράκι δίπλα στη θάλασσα, στην περιοχή του Λόγγου, όπου το πάρτι ξεκίνησε νωρίς το βράδυ και διήρκεσε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές της βραδιάς ήταν αναμφίβολα, όταν όλοι οι καλεσμένοι τραγούδησαν το «happy birthday» στην εορτάζουσα. Από το ξέφρενο πάρτι, δεν έλειπε το χορευτικό του «My number one», αλλά και ένα ντουέτο της ηθοποιού με τον συμπρωταγωνιστή της, Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της

Η Κλέλια Ανδριολάτου προέβη σε μια σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο IG, δημοσιεύοντας μερικά «κλικ» από τα 29α γενέθλιά της. Η ηθοποιός συνόδευσε τις φωτογραφίες της με την εξής λεζάντα:

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί! Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω, να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι η αγάπη και η στήριξη. “Ο ένας τον άλλον ” έχουμε “ο ένας τον άλλον”. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι».

