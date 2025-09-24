Είναι γεγονός: Τα γυρίσματα του Maestro ξεκίνησαν - Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Το Maestro θα επιστρέψει με την 4η σεζόν

Οι θαυμαστές το ήθελαν. Οι ηθοποιοί επίσης (το είχαν αναφέρει και στην avant premiere της προηγούμενης σεζόν). Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ακόμα περισσότερο και έτσι το Maestro θα επιστρέψει για την τέταρτη σεζόν του. Δεν θα βιαστούμε να γράψουμε αν αυτό είναι το οριστικό φινάλε, αλλά θα μείνουμε στα απολύτως βασικά.

Όπως ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στους Παξούς, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να γράφει στην ανάρτησή του: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι!!! Νεα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!!! Maestro in Blue New season Like a day hasn’t gone by!!!».

Στην ανάρτηση βλέπουμε Κλέλια Ανδριολάτου, Ορέστη Χαλκιά και Μαρίσα Τριανταφυλλίδου, ενώ σε ένα μικρό κλιπ και την Χαρούλα Αλεξίου.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε αναφέρει πως «οι χαρακτήρες όλων έχουν πολύ ενδιαφέρον και μπορείς να τους χρησιμοποιήσεις σαν όχημα προκειμένου να πεις πολλά πράγματα. Πράγμα σπάνιο, δεν συμβαίνει πολύ συχνά στην τηλεόραση. Δηλαδή, σε μία ιστορία όλοι να είναι πρωταγωνιστές και ο καθένας να έχει μία αρχή, μέση και τέλος και διαφορετικές οπτικές». Επομένως αναμένουμε να δούμε πώς θα αξιοποιήσει τους χαρακτήρες σε αυτή τη σεζόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και στο αν θα βρίσκεται ανάμεσα στο καστ και ο Μόργκαν Φρίμαν, με τον οποίο συναντήθηκε στους Παξούς, μαζί με την Μαρία Καβογιάννη. Το προηγούμενο διάστημα είχε γίνει λόγος, μάλιστα, για αγγλόφωνη εκδοχή του Maestro, αποκλειστικά για το Netflix.

Υπενθυμίζουμε πως ο αστέρας του Χόλιγουντ είχε εκθειάσει το Maestro, γράφοντας στο Instagram του: «Αν δεν είχατε την ευχαρίστηση να παρακολουθήσετε το Maestro in Blue, χάνετε πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με φόντο τους Παξούς που κόβουν την ανάσα - ένα μικρό ελληνικό νησί που είναι κοντά στην καρδιά μου - αυτή η σειρά είναι ένα αριστούργημα. Σημειώστε στα ημερολογία σας, φίλοι μου. Η τρίτη και τελευταία σεζόν φτάνει στο Netflix, στις 28 Δεκεμβρίου. Μην το χάσετε».

Το Maestro θα επιστρέψει με έξι επεισόδια.