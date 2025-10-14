Αγνώριστη η Lady Gaga στο “Devil Wears Prada” - Η iconic εμφάνιση που θα συζητηθεί

Η Lady Gaga έκανε ξανα το θαύμα της.

Πριν από μερικές ημέρες, ενημερωθήκαμε πως η Lady Gaga θα βρίσκεται στο σίκουελ της ταινίας «Devil Wears Prada», τα γυρίσματα του οποίου έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Η τραγουδίστρια - η οποία τα τελευταία χρόνια υπηρετεί άρτια τον κινηματογραφικό χώρο - συμφώνησε να αποτελεί μέλος του cast και, μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα είδαμε μερικές backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Τόσο η ίδια όσο και οι υπεύθυνοι της ταινίας, έχουν κρατήσει κλειστά τα χαρτιά τους όσον αφορά στον ρόλο της, αφού επιθυμία τους είναι να μην προδοθεί η εξέλιξη της πλοκής.

Η iconic εμφάνιση της Lady Gaga στην ταινία «Devil Wears Prada 2»

Ωστόσο, εδώ και μερικές ώρες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου μερικές φωτογραφίες της Lady Gaga από τα γυρίσματα της ταινίας. Πρόκειται, για επίσημες λήψεις, στις οποίες η τραγουδίστρια πέρα από άκρως εντυπωσιακή είναι και αγνώριστη. Γι’ ακόμα μια φορά στην καριέρα της ως ηθοποιός, η Lady Gaga αποδέχτηκε την πρόκληση να υιοθετήσει ένα καινούργιο στιλ για τις ανάγκες του ρόλου της. Μπορεί να μην γνωρίζουμε λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν, όμως η εμφάνισή της στο σετ είναι iconic.

Με μακριά ξανθά μαλλιά και αφέλειες, φορώντας ένα γιλέκο - φόρεμα, μαντήλι (ή γραβάτα) στον λαιμό και γυαλιά μυωπίας, η τραγουδίστρια περπατάει με αυτοπεποίθηση στη μία λήψη, ενώ σε μια άλλη μπαίνει στο αυτοκίνητο και κοιτάζει γύρω της με έντονο ύφος. Τα γυρίσματα στο Μιλάνο, βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αναμονή του κοινού όλο και να μεγαλώνει. Πέρα από τον ρόλο της τραγουδίστριας, όλοι περιμένουν να δουν και τις στιλιστικές επιλογές της - όπως φυσικά και των αγαπημένων πρωταγωνιστών.

Η είδηση πως η Lady Gaga αποτελεί μέλος του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada» έχει ενθουσιάσει τους fans της, οι οποίοι περίμεναν την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη. Και σίγουρα, η συμμετοχή της σε αυτή την εμβληματική και απόλυτα επιτυχημένη ταινία - που εξακολουθούν να βλέπουν γενιές και γενιές - είναι πολύ σημαντική για την καριέρα της ως ηθοποιός.

Ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε τίποτα για τον ρόλο της - ξένα μέσα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν πιθανότητες να υποδυθεί και τον εαυτό της - σίγουρα αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσθήκη. Κι αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι πως το σίκουελ του «Devil Wears Prada» κρύβει πολλές εκπλήξεις.

