D’Angelo: Πέθανε στα 51 χρόνια του ο “βασιλιάς” της soul - Η πορεία του τον μισό αιώνα της ζωής του

Θλίψη έχει σκορπίσει ο ξαφνικός θάνατος του D’Angelo, ο οποίος έδωσε μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Στα 51 χρόνια του «έφυγε» από τη ζωή ο D’Angelo, o θρύλος της soul, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία με το εξαιρετικό ταλέντο του. Ο βραβευμένος με τέσσερα Grammy καλλιτέχνης άφησε την τελευταία πνοή του, μετά από μια γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του μέσω επίσημης ανακοίνωσης στο Variety.

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Έπειτα από μια παρατεταμένη και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ, γνωστός ως D’Angelo, κλήθηκε στην αιωνιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το θλιβερό γεγονός κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με τους fans του να τον αποχαιρετούν με θερμά και συγκινητικά λόγια.

Η οικογένειά του ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη συμπαράστασή τους αυτή τη δύσκολη στιγμή, ζητώντας τους να σεβαστούν την ανάγκη της για ιδιωτικότητα.

Η ζωή του D’ Angelo, θρύλου της soul, που πέθανε στα 51 χρόνια του

Ο D’Angelo, γεννημένος ως Michael Eugene Archer το 1974 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, μεγάλωσε σε ένα αυστηρά θρησκευόμενο περιβάλλον, με πατέρα ιερέα και έντονη επιρροή από τη gospel μουσική. Από παιδί έδειξε ιδιαίτερη έφεση στη μουσική. Ξεκίνησε να παίζει πιάνο στην ηλικία των τριών και στα εφηβικά του χρόνια είχε ήδη αρχίσει να συνθέτει.

Η μεγάλη του καριέρα ξεκίνησε το 1995 με το Brown Sugar, ένα άλμπουμ που ανανέωσε τον ήχο της soul και καθιέρωσε τον ίδιο ως εκπρόσωπο του neo‑soul κινήματος. Με βαθιά φωνή και ξεχωριστή αισθητική, κέρδισε κοινό και κριτικούς. Το 2000 ακολούθησε το Voodoo, ένας δίσκος που θεωρείται πλέον ορόσημο για την παγκόσμια R&B σκηνή. Το τραγούδι «Untitled (How Does It Feel)» έγινε τεράστια επιτυχία και το βίντεο-κλιπ του συζητήθηκε έντονα για την αισθησιακή προσέγγισή του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο D’Angelo τιμήθηκε με τέσσερα βραβεία Grammy, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική αξία του και τη βαθιά επίδρασή του στη σύγχρονη μουσική. Το 2000, το τραγούδι του «Untitled (How Does It Feel)» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής R&B Ερμηνείας, ενώ το ίδιο έτος το Voodoo κέρδισε το Grammy για το Καλύτερο R&B Άλμπουμ.

Το 2015, μετά την επιστροφή του με το Black Messiah, απέσπασε ακόμη δύο Grammys: για την Καλύτερη R&B Ερμηνεία με το «Really Love» και για την Καλύτερη R&B Τραγουδιστική Συνεργασία. Αυτές οι διακρίσεις αναγνωρίζουν όχι μόνο τη μοναδική φωνή και αισθητική του, αλλά και τη συνέπειά του ως δημιουργός που εξέφρασε με αυθεντικότητα τα συναισθήματα και τις κοινωνικές ανησυχίες της εποχής του.

Η προσωπική ζωή του δοκιμάστηκε. Ο D’Angelo ήρθε αντιμέτωπος με εθισμούς και ψυχολογικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί για μεγάλο διάστημα από τη μουσική.

