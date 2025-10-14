Πρίγκιπας Χάρι: Απελπισμένος από τις σφοδρές αντιδράσεις εις βάρος της Μέγκαν Μαρκλ - Το βίντεο από το Παρίσι που ενόχλησε

Πηγή κοντά στον πρίγκιπα Χάρι ανέφερε πως θα προστατεύει πάντα τη σύζυγό και την οικογένειά του από αγενείς, αρνητικές και και καθοδηγούμενες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης.

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ με τον έναν ή τον άλλο τροπο, καταφέρνουν να απασχολούν τακτικά την επικαιρότητα. Οι δε Άγγλοι, αγαπούν να σχολιάζουν τη Δούκισσα του Σάσεξ, κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία. Και από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουν σταματημό οι αντιδράσεις για την ίδια.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να δώσει το παρών στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, μετά από περίπου δέκα χρόνια. Το θέμα είναι ότι κατάφερε από την αρχή να τραβήξει τα βλέμματα και να δεχθεί σφοδρή κριτική. Από τη μία το γέλιο σε στραβοπάτημα μοντέλου πάνω στην πασαρέλα, από την άλλη η παρουσία της στην επίδειξη του οίκου Balenciaga που τρία χρόνια πριν φλέρταρε κανονικά με το cancel, δεν θέλει και πολύ. Μόνο που είχε κι άλλο.

Η Μέγκαν Μαρκλ αποφάσισε να βάλει το κερασάκι στην τούρτα, με βίντεο που ανέβασε στο Instagram της, από εντελώς λάθος σημείο. Στο εν λόγω βίντεο δείχνει τις γέφυρες Pont Alexandre III και Pont des Invalides, στις οποίες κοντά είναι και η σήραγγα Pont d’ Alma, εκεί όπου το βράδυ της 31ης Αυγούστου του 1997 η πριγκίπισσα Νταϊάνα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα. Στη συνέχεια, γυρίζει την κάμερα στο αυτοκίνητο και δείχνει τα απλωμένα πόδια της.

#MeghanMarkleAmericanPsycho sure proved*her psychosis tonight



Not only did she stay at the Ritz, where #PrincessDiana spent her last night on earth..Mog recreated THE*deadly tunnel moment



A "near,almost catastrophic" fake🚖 nyc chase" was bad enough-👇is a new level of EVIL-WOW https://t.co/JDUkAs8LPn pic.twitter.com/4y6bG5Hhok — Emerald⚡️Eclipse (@MoniqueInNyc) October 5, 2025

Μέχρι και ο royal expert Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς μίλησε στην Daily Mail και επέκρινε το βίντεο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση της ως εντελώς ακατανόητη, πέρα για πέρα ανόητη και τρομερά απερίσκεπτη.

Προφανώς οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με το περιοδικό People να αναφέρει πως η Μέγκαν Μαρκλ είναι βαθιά στεναχωρημένη. Άτομα από το στενό της περιβάλλον ανέφεραν στην Daily Mail πως είναι υπερβολή να πιστεύει κανείς πως πέρασε σκόπιμα από το σημείο, αναφέροντας επίσης πως ο πρίγκιπας Χάρι είναι απογοητευμένος από τον χαμό που έχει προκληθεί.

«Ο Χάρι είναι πληγωμένος και αναστατωμένος. Χρησιμοποιήθηκε ο θάνατος της Νταϊάνα για να χτυπηθεί η σύζυγός του. Η Μέγκαν Μαρκλ δεν ήταν καν κοντά στη σήραγγα. Όλο αυτό είναι ένα κακό αστείο, αλλά όχι για τον Χάρι. Ένιωσε πληγωμένος, αλλά το θλιβερό είναι ότι δεν εξεπλάγη καν. Είναι περισσότερο απελπισμένος παρά σοκαρισμένος».

Μία πηγή κοντά στον πρίγκιπα Χάρι, ανέφερε στο People πως θα προστατεύει πάντα τη σύζυγό και την οικογένειά του από αγενείς, αρνητικές και και καθοδηγούμενες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης.