Cardi B: “Δεν είσαι λιγότερο μάνα αν δίνεις φόρμουλα. Δεν είναι όλες οι γυναίκες σε θέση να θηλάσουν”

Η Cardi B απευθύνθηκε σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω, που γίνονται μητέρες και παλεύουν κάθε λεπτό της ημέρας με τις ενοχές και τις τύψεις.

Η Cardi B, παγκοσμίως γνωστή τραγουδίστρια και μητέρα τριών παιδιών - σύντομα τεσσάρων - μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με τη διαδικασία του θηλασμού και στήριξε όσες επιλέγουν να δώσουν στα μωρά τους φόρμουλα. Η τραγουδίστρια έθιξε δημόσια ένα τόσο σημαντικό θέμα, για το οποίο ακόμα και το 2025 διστάζουμε να μιλήσουμε ανοιχτά, είτε από τύψεις και ενοχές είτε από φόβο για την κριτική που θα μας ασκηθεί.

Το δημόσιο μήνυμα της Cardi B φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη μητρική φροντίδα, τον θηλασμό, και τα συναισθήματα που τον «συνοδεύουν». Καμία γυναίκα δεν είναι «λιγότερο» μάνα, επειδή δεν μπόρεσε να θηλάσει το παιδί της - όποιος κι αν είναι ο λόγος - και προφανώς αυτό δεν την καθορίζει, ούτε σημαίνει τίποτα για την αγάπη που έχει για το μωρό της.

Το μήνυμα της Cardi B προς όλες τις γυναίκες

Αναλαμβάνοντας ρόλο Chief Confidence Officer στην αμερικανική εταιρεία Bobbie, που ειδικεύεται σε βιολογικό βρεφικό γάλα, η Cardi B θέλησε να επαναφέρει στο τραπέζι της συζήτησης ένα τόσο σημαντικό θέμα, για το οποίο οι γυναίκες κρίνονται καθημερινά. Σύμφωνα με το People, η συνεργασία της έχει στόχο να ενισχύσει τη διατροφική ενημέρωση των νέων γονιών, να αναδείξει τη σημασία της ποιότητας στη φόρμουλα και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των μητέρων στην επιλογή.

«Ο θηλασμός θέλει χρόνο. Και πολλές γυναίκες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Πρέπει να επιστρέψουν στη δουλειά για να ζήσουν τα παιδιά τους. Ο θηλασμός σου παίρνει ολόκληρη την ημέρα», ανέφερε σε live συζήτηση στο X/Twitter. Παράλληλα, εξομολογήθηκε πως στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες με τον θηλασμό.

Όπως είπε στη Vogue, υπήρχαν φορές που χρειάστηκε δύο ώρες για να αντλήσει μόλις 60 ml γάλα. «Αναρωτήθηκα: "Μήπως είμαι λιγότερο γυναίκα;" Είναι κάτι που σε φθείρει. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο απογοητευτικό είναι», υποστήριξε η Cardi B, στέλνοντας ένα περιεκτικό μήνυμα σε όλους όσοι περιμένουν στη γωνία για να κρίνουν την κάθε μητέρα, την κάθε γυναίκα. «Δεν είσαι κακή μητέρα αν δίνεις φόρμουλα. Κακό είναι να μην ταΐζεις το παιδί σου. Το θέμα είναι να πάρει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται από όπου κι αν προέρχονται».

Υπάρχουν περιπτώσες που η φόρμουλα δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη. Και άλλωστε, δεν αφορά κανέναν άλλον πέρα από τους ίδιους τους γονείς, αν το μωρό τους θα θηλάσει ή θα λάβει φόρμουλα. «Οφείλουμε να στηρίζουμε όλες τις μαμάδες, όχι μόνο εκείνες που μπορούν να θηλάσουν για έξι μήνες ή ένα χρόνο. Κάθε παιδί και κάθε μητέρα είναι διαφορετικοί. Και όλες οι επιλογές είναι έγκυρες», υπογραμμίζει.

Σε έναν κόσμο γεμάτο κριτική και υψωμένα δάχτυλα, ας γίνουμε αυτοί που έχουν ενσυναίσθηση και κατανόηση προς τους ανθρώπους γύρω τους.

