Η Σοφία Ρίτσι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της και το ανακοίνωσε με μια φωτογραφία

Η Σοφία Ρίτσι και ο σύζυγός της, Έλιοτ Γκρέιντζ, θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά σε λίγους μήνες.

Την πιο ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε στους διαδικτυακούς φίλους της η Σοφία Ρίτσι, καθώς αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. Το μοντέλο και ο σύζυγός της και μουσικός παραγωγός, Έλιοτ Γκρέιντζ, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον ερχομό της κόρης τους, πρόκειται να επεκτείνουν την οικογένειά της, πολλαπλασιάζοντας την ευτυχία τους.

Το χαρμόσυνο γεγονός γνωστοποίησε η Σοφία Ρίτσι, δημοσιεύοντας στο προφίλ της στο Instagram την πρώτη φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα. Το μοντέλο ποζάρει στον καθρέφτη του σπιτιού της, προμοτάροντας, παράλληλα, τα ρούχα της καινούργιας κολεξιόν της. «Έτοιμη να λανσάρω αυτά τα “μωρά”», έγραψε χαριτολογώντας, στην ανάρτησή της.

Ο γάμος και ο ερχομός του πρώτου παιδιού τους

Η Σοφία Ρίτσι και ο Έλιοτ Γκρέιντζ επιβεβαίωσαν πως είναι ζευγάρι τον Απρίλιο του 2021 μέσω μιας ανάρτησης στο Instagram. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2023 σε μια τελετή που τα είχε όλα και λίγο καιρό αργότερα, το μοντέλο έμεινε έγκυος. Τον Μάιο του 2024 γεννήθηκε η κόρη τους - μια άφιξη που περίμεναν και οι δύο με χαρά και προσμονή. Η μικρή πήρε το όνομα Ελοΐζ - Σαμάνθα.

Η Σοφία Ρίτσι είχε επιλέξει τότε να κρατήσει την είδηση της εγκυμοσύνης της κρυφή, αποφεύγοντας τις δημόσιες εμφανίσεις. Όπως είχε υποστηρίξει αργότερα σε συνέντευξή της στη Vogue, ο λόγος που έλαβε αυτή την απόφαση ήταν επειδή δεν ήθελε να διαταραχθεί η ψυχική υγεία της. Η εγκυμοσύνη είναι μια ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας και η ίδια χρειαζόταν την ηρεμία της.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν τόσα στάδια που πρέπει να περάσεις και τόσες εξετάσεις που πρέπει να κάνεις. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία μας και τον χώρο μας ως ζευγάρι», είχε δηλώσει τότε σε συνέντευξή της.

