Ace Frehley: Πέθανε ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των “Kiss” στα 74 του

Την τελευταία πνοή του άφησε ο Ace Frehley - ιδρυτικό μέλος και πρώην κιθαρίστας του συγκροτήματος «Kiss» - την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Η θλιβερή είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του, που βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο επιτυχημένος μουσικός είχε πρόσφατα ένα ατύχημα και χρειάστηκε να οδηγηθεί σε νοσοκομείο του Νιού Τζέρσεϊ. Τα τραύματα από την πτώση αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή του.

«Είμαστε συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι Στις τελευταίες στιγμές του, ήμασταν δίπλα του με στοργικά και ειρηνικά λόγια, σκέψεις και προσευχές, καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Λατρεύουμε όλες τις αναμνήσεις του, το γέλιο του, τα καλά σημεία του και την καλοσύνη που χάρισε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο και πέρα από κάθε φαντασία. Η μνήμη του Ace θα συνεχίσει να ζει για πάντα», ανέφερε η οικογένειά του στη δήλωσή της προς τα μέσα.

KISS guitarist Ace Frehley has died at the age of 74. pic.twitter.com/62cMz8Vy8m — Pop Base (@PopBase) October 16, 2025

Ace Frehley: Το σοβαρό ατύχημα στο κεφάλι που «κόστισε» τη ζωή του

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, ο Ace Frehley είχε ένα ατύχημα, ενώ βρισκόταν στο στούντιο ηχογράφησης. Ο κιθαρίστας έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, χάνοντας τις αισθήσεις του. Ο ίδιος υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία από την πτώση, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη ζωή του. Για εβδομάδες, ήταν σε μηχανική υποστήριξη, ωστόσο δεν κατάφερε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη.

Ο Ace Frehley είχε προγραμματισμένες συναυλίες για τους τελευταίους μήνες του 2025, όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια για εκείνον. Στα 74 του, παρέμενε ενεργός, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό «θρύλος», που του είχε αποδοθεί. Το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος «Kiss», που συμμετείχε στη δημιουργία εννέα άλμπουμ πριν την αποχώρησή του, ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά κιθαριστών, αποτελώντας περίφημο παράδειγμα προς μίμηση.

Ποιος ήταν ο Ace Frehley

Ο Paul Daniel «Ace» Frehley υπήρξε η ψυχή και ο ήχος της χρυσής εποχής των Kiss. Ως ιδρυτικό μέλος και βασικός κιθαρίστας, χάραξε με την κιθάρα του μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην ιστορία της ροκ. Η συνεισφορά του σε κλασικούς ύμνους όπως τα «Shock Me», «Cold Gin» και «Detroit Rock City» ήταν θεμελιώδης, εμπνέοντας εκατομμύρια νέους μουσικούς σε όλο τον κόσμο να πιάσουν μια κιθάρα και να αρχίσουν να παίζουν.

Η πορεία του, ωστόσο, σημαδεύτηκε από μια διαρκή μάχη με προσωπικούς δαίμονες. Η απογοήτευσή του από την εμπορικότερη μουσική κατεύθυνση των Kiss στα τέλη της δεκαετίας του '70, σε συνδυασμό με τον σοβαρό εθισμό του στο αλκοόλ και τις ναρκωτικές ουσίες, τον οδήγησαν στην αποχώρηση από το συγκρότημα το 1982. Παρά τις αντιξοότητες, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, δημιουργώντας μια αξιόλογη σόλο καριέρα με το συγκρότημα Frehley's Comet, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και το αστείρευτο μουσικό ταλέντο του και εκτός του συγκροτήματος που τον ανέδειξε.

Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο Ace Frehley είναι τεράστια και αναλλοίωτη. Αν και αποχώρησε οριστικά από το συγκρότημα των Kiss το 2002, η επιρροή του παραμένει αδιαμφισβήτητη σε αμέτρητους κιθαρίστες. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής. Ο ίδιος, όμως, αφήνει για πάντα χαραγμένο το αποτύπωμά του στην ιστορία της ροκ μουσικής.

